Cambio clave en el cepo al dólar: empresas no estarán obligadas a liquidar al tipo de cambio oficial

El Banco Central volvió a "mover" el cepo cambiario a pocos meses de concluir el mandato del Gobierno. En este caso, se trata de una medida que juega a favor de las empresas en caso que se desee realizar aportes de capital en dólares o por medio de deuda financiera, ya que el pago de esas divisas se podrá realizar ahora a través del mercado de capitales al contado con liquidación. Por lo que no se precisará pasar por el mercado oficial de cambios (MULC).

Claro que para evitar a que haya operaciones especulativas, se establece como condición que se deberá esperar, al menos, un año para realizar el repago de los aportes.

"Esta medida facilita mucho los aportes de capital con plata del exterior o de casas matrices a capitalizar empresas domésticas", resume a iProfesional Gustavo Neffa, economista y analista de Research for Traders (RfT).

De acuerdo al comunicado del Banco Central publicado este jueves, "las empresas podrán concretar aportes de capital o ingresar al país deuda financiera a través del mercado de capitales cuando el repago de esas liquidaciones de divisas también se realice a través del mercado de capitales".

Así se aclara que esta medida alcanza a la liquidación de bonos, obligaciones negociables (ON) y repatriaciones de capital y rentas asociadas a las inversiones directas que ingresen a partir de octubre.

"Las empresas que usen esta forma de ingreso deberán hacerlo con la condición de que los pagos de capital o el repago de los aportes sean, como mínimo, a un año de plazo y, en el caso de ON colocadas en el mercado local, tengan dos años de gracia", completa la información oficial.

Finalmente, el BCRA aclara que no habrá "incompatibilidad" para acceder al mercado de cambio para concretar operaciones de comercio exterior.

Para el mercado, medida positiva

Según fuentes consultadas por iProfesional, el anuncio del Banco Central es "positivo" para que las empresas se puedan capitalizar para crecer u otro tipo de necesidades financieras.

"En vez de liquidar al MULC al precio del dólar oficial, se les permite hacer contado con liquidación inverso y vender las divisas en la Bolsa a precio de mercado libre para poder ingresar ese dinero", destaca Neffa a iProfesional.

Otra fuente del mercado bursátil consultada por este medio, coincide: "No parece una mala medida. Se permite ingresar aportes de capital al cambio del contado con liquidación (CCL), con la condición que lo dejen, al menos, un año y no se los saque. Por lo que no permitiría la especulación financiera o hacer algún ´rulo´".

Y agrega: "Esta medida es para el próximo gobierno, o lo pidió alguna empresa amiga o también puede ser una norma para acercarse a las empresas".-

