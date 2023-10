Qué perspectivas y preocupaciones tienen los bancos sobre los planes de dolarización de Milei

Los bancos en la Argentina comenzaron a discutir con los asesores económicos del candidato Javier Milei los planes de una eventual dolarización y el futuro del sistema financiero.

Calificadas fuentes del sistema bancario argentino indicaron a Infobae que existieron diferentes reuniones con los asesores financieros de Milei para saber cómo piensan instrumentar el cambio de moneda, el eventual cierre del Banco Central y, en consecuencia, la transformación del sistema local.

Las respuestas variaron según el interlocutor elegido, porque todavía no hay un discurso unificado en torno de esta u otras cuestiones de “trazo fino” en el equipo del candidato libertario, más allá de las opiniones mediáticas.

“Todavía no sabemos quién tiene injerencia real sobre las ideas de Milei, no sabemos qué quiere él y algunos de sus asesores han ido rotando su discurso en torno de estas cuestiones”, indicó la fuente, algo confundida y ansiosa a la vez por la cercanía de los comicios.

Una de las preocupaciones centrales es qué modelo de bancos imagina ese espacio político y la respuesta más nítida ha sido la de Emilio Ocampo, quien no está de acuerdo con el modelo de banca “off shore” y, en cambio, promueve la constitución de un Banco de Reservas en el exterior, con un fondo que invierta en títulos con la más alta calificación crediticia en dólares y de corto plazo. Además, descartó el modelo de “Banca Simon”, que separa los bancos comerciales de los de inversión. Jorge Avila, también defensor de la dolarización, cree que es mejor que la banca tenga jurisdicción extranjera como en Panamá para que no haya “tentaciones” del gobierno de turno de pedirle prestado a los bancos que funcionan en el país, aunque se elimine al Banco Central como prestamista de última instancia.

La otra duda existe en torno del futuro del BCRA. Los bancos comerciales de la Argentina no creen que sea viable su cierre ni por cuestiones legales ni por temas operativos. “Si quisieran dejar de emitir desde el Banco Central, igual deberían conservar la función de supervisión de los bancos y cuestiones no menores como el área de sistemas y recursos humanos. Puede ser un Central más chico, pero no inexistente”, apuntó el ejecutivo.

Los mismos reparos existen en torno de la dolarización. El presidente de Adeba, Javier Bolzico, dijo en junio pasado: “Dolarizar sería resignarse a que como país y sociedad no podemos hacer las cosas bien, para lograr tener una moneda confiable. Los esfuerzos necesarios para implementar una dolarización exitosa, son los mismos que se necesitaran para contar con una moneda estable”.

“Los países que alcanzaron el desarrollo se caracterizan por tener una moneda propia y estable”, explicó Bolzico.

De todos modos, los banqueros destacan que hubo un giro discursivo entre los asesores de Milei que ahora enfatizaron que el Gobierno no eliminará en forma compulsiva el peso, sino que habrá una “competencia de monedas”. Algunos dudan si este cambio responde a la necesidad de no generar más ruido en el medio de la campaña electoral o las dificultades para conseguir los recursos necesarios en el exterior para lograr una rápida dolarización. En cuanto a este último eje, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo –que fue mencionado como potencial fuente de recursos para ese fin, aclaró que no tiene esos planes. “Eso es una tontería”, dijo a Infobae el ejecutivo de este fondo desde Nueva York, que en la actualidad piensan más en salir que en entrar a comprar bonos argentinos.

Los riesgos

Según la consultora 1816, “los riesgos de implementación del plan de Ocampo son enormes en el contexto actual, con el riesgo país cerca de 2.500 puntos, con pasivos del BCRA en USD 35.000 millones y sin reservas”.

Para 1816, el comienzo de la dolarización exige reservas por USD 8.100 millones a un CCL de $800 para rescatar la base monetaria, pero si esta se duplicara, sería el doble a lo que hay que sumar que se prevé que las reservas netas lleguen a -10.000 millones de dólares a fin de este año. Es decir, USD 26.000 millones.

A esta cuenta se le suma otro desafío, según 1816: qué pasaría con el stock de bonos públicos en pesos que están en manos de los bancos. Al respecto, el informe señala que si bien el nuevo esquema monetario implica que dejen de financiar forzosamente al Gobierno, “la solvencia de sus balances seguirá dependiendo del crédito público”.

Mientras se preocupan por estos dilemas para después de las elecciones, los bancos tampoco saben cómo mantener un vínculo positivo con el Gobierno en la transición, por la aguda pelea entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que esta semana recrudeció por una decisión del organismo monetario que afectaba las transferencias entre billeteras virtuales.

“La conducción del Central sabe que en ningún escenario se quedará más allá de diciembre, por lo que es difícil negociar con alguien que tiene un poder de corto plazo”, indicó la fuente. Así y todo, se sorprendieron con la decisión de Miguel Pesce de no “acatar” en forma inmediata la orden de Massa de derogar de inmediato esta resolución que generó polémica con Mercado Pago y que, según Economía, provocó un ruido innecesario mientras intentan retener y ganar más votos.

