Mick Jagger y la sorprendente decisión que tomó con sus hijos

El vocalista de los Rolling Stones, el célebre Mick Jagger, aseguró que donará gran parte de su herencia a la caridad y no a sus hijos.

La excentricidad del legendario vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, va más allá de sus comportamientos en el escenario, pues sus formas de pensar también rompen esquemas y siguen asombrando al mundo. Esta vez, aparentemente ha ideado otra forma de donar su dinero. El rockero de 80 años insinuó que parte del catálogo musical de los Rolling Stones será destinado a organizaciones benéficas en lugar de heredársela a sus hijos cuando muera.



En medio de la preparación del lanzamiento de un nuevo álbum con los Rolling Stones, el veterano músico fue cuestionado acerca de su herencia en una entrevista con The Wall Street Journal. Aseguró que si algún día vendiera su parte de los derechos de explotación del catálogo de canciones de los Rolling Stones, el dinero que gane no será una herencia para sus hijos, sino que lo destinará a la caridad.

“Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir”, aseguró el intérprete de ‘Satisfaction’, argumentando que donar dinero a organizaciones benéficas “podría hacer algún bien en el mundo”. Pese a estas declaraciones, la hija de Sir Mick, la modelo Georgia May, modelo de éxito, no se dejó ver preocupada en público, mientras se divertía en la Semana de la Moda de París con su madre y ex pareja de Jagger, Jerry Hall.

Jagger tiene ocho hijos producto de cinco relaciones distintas: Karis de 52, Jade de 51, Elizabeth de 39, Georgia de 31, James de 38, Gabriel de 25, Lucas de 24 y el más pequeño, Deveraux, de solo 7 años, producto de su actual relación con la ex bailarina Melanie Hamrick.

Si bien, como señala en la entrevista, los Stones todavía no poseen los derechos de su los hits grabados antes de 1971, que son grandes singles como ‘Satisfaction’, ‘Paint it Black’ y ‘Jumpin Jack Flash’, Jagger se refiere a solamente al dinero de las canciones grabadas de dicho año en adelante. Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el catálogo de los Stones.

En ese sentido, la banda británica se vio obligada a aprender a manejarse financieramente tras enfrentarse a graves problemas con los derechos de propiedad. Por ello, en la década de 1960, contrataron a un contable llamado Allan Klein para estabilizar sus finanzas. Recibieron millones de libras en concepto de derechos de autor, pero no tanto como si hubieran sido propietarios totales de la música.

Otras estrellas de la música han vendido los derechos de sus obras en los últimos años, como Bruce Springsteen, Paul Simon y Sting.

El catálogo musical de los Rolling Stones asciende a más de 400 millones, siendo uno de los más altos del siglo XX. Pero el cantante amasa una fortuna que, según distintas fuentes, está valorizada entre los 360 y 425 millones de libras. Las regalías editoriales que obtiene por ser coautor de las canciones de la banda representan un alto porcentaje de esta fortuna. Posee además negocios en la industria publicitaria y audiovisual.

Actualmente, el músico se ubica en la posición número siete de los rockeros más acaudalados del mundo, por detrás de estrellas como Paul McCartney y Elton John.

Fuente; Clarin