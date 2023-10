Muchas chicanas y pocas propuestas

Se realizó el primer debate presidencial 2023 con la participación de los candidatos Javier Milei (La Libertad Avanza); Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio);

Sergio Massa (Unión por la Patria); Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País). Los temas elegidos fueron: Economía, Educación y Derechos Humanos y Convivencia Democrática. La innovación del “derecho a réplica” y las preguntas recalentó las intervenciones.

ECONOMIA

JAVIER MILEI

Sé cómo hacer crecer a la economía, reducir la pobreza. exterminar la inflación. Mi compañera de fórmula, Victoria Villarruel, es una experta en Seguridad y Defensa. Enfrente tenemos a la casta empobrecedora, que nos hunde desde hace cien años. La Argentina está en decadencia. En 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Para cambiar esto proponemos una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, privatizar para sacarnos de encima las nefastas empresas del Estado, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, la Argentina en 15 años alcanzaría a Italia y Francia en niveles de vida. Si me dan 20 años, a Alemania. Si me dan 35 años, a Estados Unidos.

PATRICIA BULLRICH

Los Argentinos necesitamos un cambio. La pregunta que nos tenemos que hacer es quién puede hacer este cambio. Milei tranza con lo peor de la política, Massa ya está en funciones. Tengo lo que se tiene que tener para poder gestionar un país: funcionarios y a ustedes, ciudadanos.

El presupuesto que presentaron es una vergüenza. Massa hacete cargo que el presupuesto que presentaste es con déficit y la realidad es que esperás que los legisladores usen el lápiz rojo para arreglarlo. Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner todo en orden. Primero, con un programa integral que solucione todos los problemas de fondo. Segundo, con un equipo económico con Carlos Melconian a la cabeza. Tercero, con decisión política, con el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Ustedes inventaron y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminarla. Massa, explicale a los argentinos como siendo el peor ministro de Economía podés ser el presidente. ¿Querés hacer una ley penal. Llevátelo a Insaurralde! Andá a buscarlo. La deuda de este Gobierno es la peor de los últimos 40 años. De todos los países del mundo, muy pocos no tienen Banco Central. Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal. Sin dólares, no se puede dolarizar. Eso está claro. Lo importante es lo que realmente estás en condiciones de hacer. Necesitamos un plan económico claro y nítido. Necesitamos solidez fiscal y para eso hay que terminar de emitir no como vos y tu plan “platita”.

SERGIO MASSA

La inflación es un problema que lastima a la gente. Pido disculpas. También tenemos una enorme dificultad con el tema dólar porque tenemos una gran parte de la economía en negro. Lo que propongo es la creación de una Moneda Digital Argentina de manera global para toda la Argentina. Una ley de blanqueo para que la gente que tiene dinero en el exterior lo pueda traer sin ningún tipo de impuestos. Subir las penas para quienes evadan impuestos y fuguen capitales. Además, vamos a proponer un programa de desarrollo exportador, que valorará el trabajo argentino. Prometo la reducción de impuestos para las economías regionales y pymes. Lo que dice Milei es el modelo de Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central es renunciar a la sangre de nuestros caídos. Parece que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Yo vengo a plantear la construcción de un país donde nuestro jubilados, docentes, científicos y jóvenes, tengan un lugar en serio. Vengo a plantearles un modelo de desarrollo para salir de los problemas históricos de la argentina. Y resolverlos con federalismo. A Bullrich le pregunto: ¿Lo van a echar a Melconián como hicieron cuando fueron gobierno?. Asimismo, el sistema de bimonetarismo que proponen ‘¿lo van a copiar de Venezuela o de Cuba?. Por último, quiero agradecerle a Bullrich porque me dio la satisfacción de poder ver el rostro de alegría de los jubilados cuando les devolví el 13 % que ella les había descontado. Creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica, obviamente con equilibrio fiscal y acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda o poniendo otra bandera en el Banco Central (BCRA).

JUAN SCHIARETTI

Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional porque gastaron más de lo que ingresa. Para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje. Hay que tener un banco central que custodie la moneda. Hay que evitar la hiperinflación. Hay que tener dos tipos de cambio: uno comercial y competitivo y otro libre. ¿A los argentinos le mejoró la vida desde que Massa es Ministro de Economía nacional?. Lo que necesitamos es que se corrijan las asimetrías en Argentina.

MYRIAM BREGMAN

En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el Fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil no fue por desoír al FMI sino por seguir a cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo con el Fondo en el Congreso, advertimos que era inflacionario y si ahora seguimos por este camino las consecuencias para los trabajadores serán mucho peores. No hay salida si no se desconoce la deuda. Y ahora parece Milei con ideas “novedosas” que ya aplicó Domingo, otro gran empleado del FMI. Al revés de lo que el dice, para fortalecer la moneda, hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. Mientras vos no podes pagar el alquiler hay algunos empresarios que ganaron como nunca. Nosotros tenemos un programa integral para que la crisis no la pague el pueblo trabajador. Milei es un gatito mimoso del poder político. Fue Massa el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el Fondo en el Congreso. Massa ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres.

EDUCACION

JAVIER MILEI

Hemos escuchado un montón de palabras rimbombantes, palabras pomposas, buenas intenciones… ellos, sin embargo, son los responsables que ignoran los hechos: el 13 % de los chicos no terminan la escuela, el 50% no entiende lo que lee, el 70% no puede resolver un problema básico de matemáticas. Todo agravado con el 60% de pobreza infantil. Nosotros traemos una propuesta revolucionaria. La idea del capital humano, crucial en los últimos 250 años de la historia de la humanidad. El capital humano de primera generación, centrado en la salud y la alimentación, ordenó el siglo XIX. La educación, el aprendizaje en el práctica, jugo un rol fundamental en el siglo XX y lo sigue jugando ahora. Nuestro Ministerio de Capital Humano tendrá cuatro áreas: Niñez y Familia, Salud, Educación y Trabajo. Planteamos también modificar radicalmente la forma en como el Estado brinda asistencia. Se acabará la asistencia esclavizante de dar el pescado. Nosotros le vamos a enseñar a pescar, a crear la caña de pescar y hasta le enseñaremos, si es posible, a desarrollar una empresa de pesca. Vamos a una solución en que los individuos sean absolutamente libres del Estado y de los políticos. Queremos subsidiar la demanda, no la oferta para terminar con el curro de los sindicalistas de izquierda en los colegios y de los radicales en las universidades.

PATRICIA BULLRICH

Si Sarmiento viera la educación publica actual les pone un cero y los manda a marzo. Dos años tuvieron las escuelas cerradas, ustedes aliados a los gremios y hoy vivimos una tragedia educativa. Conmigo los paros se terminan y se termina el adoctrinamiento. Vamos a declarar servicio esencial a la educación para garantizar los 190 días de clases. Las aulas son sagradas. Y estoy convencida que las maestras y los maestros, entre Baradel y los alumnos, van a elegir a los alumnos. No es verdad que ampliaron el gasto en educación, el presupuesto que presentaron lo bajó un 9 por ciento. Vamos a buscar una secundaria con salida laboral, promover las carreras cortas. Vamos a ir a una primaria con conocimientos reales. Vamos a la educación de Sarmiento porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra Nación. Milei, cuando los padres pedían a gritos que se abrieran las escuelas vos decían que nos íbamos a contagiar y que siguieran cerradas. Planteas un modelo de vouchers que solo se puede aplicar en capital porque en el resto del país es inviable.

SERGIO MASSA

Quiero una educación libre y gratuita para todos y todas, que es el mejor remedio contra la pobreza y la posibilidad de movilidad social. Construye el valor más importante de un país, que se llama valor humano. Es el que permite que un peón rural o un inmigrante sueñe con ser presidente, que es mi caso. Envié al Congreso una ley que tiene los siguientes objetivos: Se destinará de 6 a 8 puntos del PBI para el sector. Va a haber un plan de alfabetización. Se construirán 731 jardín de infantes, para que la mamá lo deje en un cuidado y en un proceso educativo. En materia universitaria estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar a la oferta universitaria, para aquellos que la quieren privatizar. Prometo crear un fondo de presentismo para docentes. Propongo las materias como robótica e inteligencia artificial como obligatorias de 4to. y 5to. También la duplicación de escuelas técnicas para que los chicos salgan mejor preparados para las oportunidades laborales. Por último, un mensaje para vos que sos mamá: los que proponen la venta libre de armas fomentan que tu hijo vaya con un arma en la mochila. Yo quiero que vaya con una notebook.

JUAN SCHIARETTI

La educación hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente. Debe ser una responsabilidad del estado garantizar la educación pública y gratuita.

En Argentina la responsabilidad de la educación primaria y secundaria es de las provincia y en Córdoba tenemos los jardines de 3 y 4 años obligatorios, la jornada extendida en la primaria con hasta 6 horas de clases para 4, 5 y 6 grado; en la secundaria el 44% de las escuelas públicas tienen orientación técnica. Tenemos las escuelas PROA con ocho horas diarias que tiene un índice de repitencia bajo y tenemos acuerdos con entre las escuelas técnicas y las empresas para que hagan pasantías. Tenemos docentes bien pagos y cuidamos a los alumnos. El salario inicial de un maestro cordobés es el más alto del país y nadie pasa por decreto, el que no sabe, repite el año. Apuntalamos con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita a los estudiantes.

MYRIAM BREGMAN

Si la educación sigue de pie es gracias al esfuerzo de la docencia. Y ahora escucho que los candidatos hacen responsables a las docentes de la crisis educativa en el país. Si no fuera por la lucha de las docentes junto a la comunidad educativa la situación sería mucho peor y quienes tenemos hijos en la educación pública lo sabemos. Pero en campaña todos vienen y prometen. Sergio Massa candidato promete 8% de presupuesto educativo pero como ministro no puede garantizar el 6 que marca la ley actual. Habla de Estado presente y no puede poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri hundieron la educación pública. Milei viene con las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean como resultó. Aumentó la desigualdad educativa con una educación para pobres y otra para ricos. La educación no puede ser un negocio y advertimos que vamos a defender la ESI obligatoria porque sirvió para identificar muchos casos y ayudo a evitar el abuso en adolescentes y para respetar la identidad sexual. Que los funcionarios políticos cobren como un docente, porque Bullrich ataca a la docencia, Massa les dice a las docentes que se acabó la joda ¿Joda? Joda es la de sus funcionarios que se van en yate a Europa a tomar Champagne.

DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA

JAVIER MILEI

Los liberales en la Argentina hemos sido acusados de cosas aberrantes como el ser fachos, fascistas, nazis, categorías que nada tienen que ver con nosotros. Quiero destacar la definición de liberalismo de nuestro mayor prócer, Alberto Benegas Lynch hijo: ‘el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad’. Por otro lado, valoramos la consigna ‘memoria, verdad y justicia’. Pero digamos toda la verdad. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia de los setenta. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Hubo una guerra en los setenta y en esa guerra el Estado cometió excesos y como tiene el monopolio de la violencia debe caer sobre él todo el peso de la Justicia. Pero también los terroristas de montoneros y del ERP cometieron crímenes de lesa humanidad; secuestraron, torturaron y asesinaron. Tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos. Con los que se enriquecieron e hicieron negocios con este tema. Saben qué. Sigan tratando de tergiversar la historia. Los liberales venimos acá para gobernar, para crear una Argentina nueva, distinta que es imposible con los mismos de siempre. Nos vamos a ocupar del 60 % de los argentinos que viven bajó la línea de la pobreza. Mis afirmaciones sobre el Papa fueron hechas cuando yo no estaba en política. Pedí perdón y volvería a hacerlo, como hago cada vez que me equivoco. También he dicho que si el Papa viene a la Argentina cuando sea presidente será tratado con todo respeto y cariño como jefe de Estado y como guía de todos los católicos.

PATRICIA BULLRICH

Aprendí que la única manera de hacer política enserio es en paz y en convivencia. Elegí el camino del estado de derecho, y lo digo de frente. Porque todo el día me están diciendo que prediqué la violencia. Quiero decir que lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad como Mandela y Mujica que terminaron siendo presidentes de sus países. Vamos a la convivencia democrática, basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible. Vamos a terminar con las tomas de tierras en el sur, vamos a representar a todos los argentinos que quieren vivir en paz. La convivencia democrática está rota. Todos los piqueteros que están para el Gobierno están callados ahora, pero cuando viene otro gobierno llenan las calles. Quiero mandarle un abrazo a los gendarmes que fueron absueltos en el caso de Santiago Maldonado que sufrieron toda clase de agreciones. En los colegios les gritaban asesinos, cuando lo único que habían hecho era cumplir con su deber. Así siempre tratan a las fuerzas de nuestro país. Siempre voy a ser defensora de aquellos que cumplan con la ley. Si creen en la Justicia, digan la verdad, porque la verdad no se defiende sola. Bregman no te voy a dejar pasar lo que dijiste que Gerardo Morales era un represor, cuando liberó a Jujuy del estado paralelo que significaba Milagro Sala.

En el caso de la corrupción en la Legislatura todos los implicados son del PJ o de Massa, a él le deberías preguntar por eso.

SERGIO MASSA

El desafío a 40 años de democracia es seguir por el camino y cuidar el legado de la Memoria, la Verdar y la Justicia. También es necesario establecer una nueva agenda que incluya la salud, la educación, la tierra, el derecho a las víctimas del delito y la delincuencia a ser asistidos por el estado. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad, voy a apelar a la convivencia democrática y los grandes acuerdos. No se asombren si mi gobierno lo integro con gremialistas o diferentes sectores políticos. El desarrollo de una nueva agenda debe ser compromiso de toda la Argentina. Le pido a Milei que pida disculpas por ofender al líder de la Iglesia, el papa Francisco. Muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Si soy presidente vamos a convocar a los mejores. Sin miedo al diálogo ni a las diferencias. Vamos a cambiar lo que haya que cambiar, cueste lo que cueste.

JUAN SCHIARETTI

Los derechos humanos son patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser usados por un partido político intentando apropiarse de ellos. Yo fuí dirigente estudiantil en el cordobazo y tengo tiros en el cuerpo por parte de bandas parapoliciales y me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida. En Córdoba, aprendimos todos. Aprendimos el valor de la democracia y la necesidad de respetar las instituciones. El Superior Tribunal de Justicia tiene miembros nombrados hace 27 años por el anterior gobierno radical. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio al Superior Tribunal de Justicia como hizo el gobierno de Massa con la Suprema Corte. Tampoco se nos ocurriría no acatar sus fallos. Respetamos la libertad de prensa y no le echamos la culpa de los fracasos, ni espiamos, ni perseguimos a nadie.

MYRIAM BREGMAN

Elegí ser parte de esta lucha desde muy joven, cuando estaba en la facultad. Fuí abogada de Lesa Humanidad, contra Astiz, el Tigre Acosta. Actué en el juicio contra Etchecolatz en el que desapareció Jorge Julio López, por eso me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que naturalizan los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil, no es nuingún curro y la vamos a seguir con la misma fuerza que condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes por las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. Bullrrich avalo la represión al pueblo jujeño. Milei dijo que Gerardo Morales había actuado con tibieza. Y Sergio Massa dijo que si llega a ser gobierno va a invitar al represor Morales a integrar su gobierno. A la derecha se la enfrenta siempre porque si no crece. Ni un paso atrás, defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque a Bullrich Luro Pueyrredón le moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle, siempre que conquistamos un derecho fue porque salimos a pelearlo, porque salimos conquistarlo.

Con información de La Prensa