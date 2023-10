Milei aseguró que ahora dolarizar es mucho más barato y dialoga con el FMI para ordenar una eventual transición

En las horas posteriores al debate que lo mostraron eufórico por su participación, Javier Milei dio varias pistas sobre lo que se viene en caso que llegue a la presidencia. El candidato de La Libertad Avanza aseguró que está en condiciones de evitar una hiperinflación, dio más detalles de su plan dolarizador y también reconoció que ya habla con el FMI para preparar lo que será la transición de los primeros meses de su gobierno.

En diálogo con FM Milenium, Milei se mostró confiado en llevar adelante su plan dolarizador: “Ahora es mucho más barato avanzar con la propuesta”, lanzó. Según sus cálculos, para rescatar toda la base monetaria (básicamente el dinero en poder del público) hacen falta unos USD 9.000 millones. “Para eso alcanza con las reservas que tiene hoy el Central”.

En cuanto al rescate de las Leliq y otros pasivos remunerados del BCRA, el libertario indicó que a los niveles actuales precisaría alrededor de USD 25.000 millones para rescatar la totalidad, a través de una sofisticada operación financiera. “El Banco Central tiene bonos del Tesoro por un valor nominal de 120.000 millones. Si se toma una cotización de 25%, que es conservadora, tendríamos USD 30.000 millones. Es decir que incluso nos sobrarían USD 5.000 millones como mínimo”.

Los críticos de esta propuesta resaltan que colocar estos bonos directamente en manos de inversores (hoy están en poder del Central) generará una caída adicional en las cotizaciones y dejaría a la Argentina todavía más cerca de un nuevo default.

En ese sentido, destacó un reciente informe de estudio Broda en el que detallan cómo podría avanzarse con ese plan y volvió a criticar a la mayoría de los economistas: “Que no hayan estudiado nuestra propuesta no significa que no podamos llevarla adelante”.

Milei además volvió con la idea que viene sosteniendo hace meses sobre liquidar el Banco Central y reiteró que el presidente de la institución será el economista Emilio Ocampo, experto en dolarización.

Por otra parte, consideró que el rescate de Leliq y pasivos remunerados por parte del Central puede hacerse rápidamente, pero que el canje de los pesos en poder del público puede ser más lento. “Uno de los problemas es que hay mucho cambio chico. Queremos copiar la dolarización de El Salvador que funcionó como una suerte de plebiscito. Al llegar al 66% del rescate de la moneda local por dólares, ahí se da la orden para que el resto también se presente para hacerlo en un determinado plazo”.

Por otra parte, Milei aclaró que prefiere no hablar de dolarización sino de “competencia de monedas”. “Cada uno podrá elegir la moneda que quiera y las empresas ya resolvieron este tipo de cuestiones. Una petrolera puede firmar contratos pactando la cotización del WTI (por el barril de petróleo crudo), una gasífera en BTU o un productor agropecuario según el valor de la soja”.

“Nuestra propuesta va a eliminar el peligro de una hiperinflación, justamente porque estamos planteando el rescate de la moneda que la gente no quiere”, agregó.

En relación a las manifestaciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le restó importancia a la posibilidad de que una eventual dolarización sea considerada inconstitucional: “Esta alternativa se evaluó por primera vez en el segundo gobierno de Carlos Menem, ya estaba hecha la reforma constitucional y nadie planteó que esta alternativa no era legal”

En el cierre Milei también reconoció que le preocupa lo que puede ocurrir en el arranque de su presidencia. “Ya sabíamos hace tiempo que Sergio Massa dejará un desastre. Por eso, estamos en conversaciones con el FMI para ver cómo manejamos la transición de diciembre a marzo del año que viene”.

El candidato libertario no dio detalles sobre posibles desembolsos o si se avanzará rápidamente en un nuevo acuerdo para conseguir dinero fresco y plantear nuevas metas.

Fuente: Infobae