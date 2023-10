Nueva grieta en JxC: Bullrich cuestionó a Macri por pedir que su bloque apoye a Milei en una eventual Presidencia

La candidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, hizo referencia a las declaraciones del exmandatario Mauricio Macri, quien le solicitó a los legisladores de Juntos por el Cambio que apoyen las reformas “razonables” que plantee Javier Milei en el Congreso en caso de resultar electo Jefe de Estado en las próximas elecciones.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema. ”, manifestó Patricia Bullrich, en comunicación con la periodista María O’ Donnell en radio Urbana Play.

Además, la dirigente del PRO sostuvo: “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”.

También hizo referencia a la interna de Juntos por el Cambio, donde también mantuvo diferencias con el otro candidato a presidente de la fuerza, Horacio Rodríguez Larreta. “Yo me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes y diputados y senadores de nuestra fuerza, que estamos trabajando de manera absolutamente unida. Discutiré con Mauricio Macri por qué hace una definición de este tipo, en un momento en el que nosotros estamos en una lucha diferente”, aseguró.

Y agregó: “Yo lo voy a debatir hoy con él porque me parece algo inconveniente”.

Mauricio Macri habló anoche ante estudiantes de Harvard, y consideró que “el mayor riesgo que representa Javier Milei es que esté aislado porque alguien aislado no puede cambiar las reglas de un país”.

Y aseguró: “Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”.

“Personalmente, me encontré con Javier Milei solo una vez; sé que compartíamos la pasión por en la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo una relación cercana”, reveló.

De todas formas, sostuvo: “Estoy abierto a trabajar con cualquier otro líder que realmente quiera, basándose en ideas liberales, construir un futuro diferente para los argentinos”.

Patricia Bullrich, sobre Milei, Massa e Insaurralde

La referente del PRO, además, realizó su análisis sobre los candidatos de las otras fuerzas, de quienes buscó separarse por sus propuestas, como en el caso de Milei, y por sus medidas, en referencia a Sergio Massa.

“Si dolariza se va a un Plan Bonex y saca los ahorros de la gente. No tiene forma de ir a la dolarización sin sacarle los ahorros a la gente. A mí no me va a venir a tomar una prueba el señor Milei”, aseguró la ex ministra de Seguridad de la Nación.

Pero no fue lo único que pronunció sobre el economista libertario, ya que también habló de la supuesta conexión del líder de La Libertad Avanza con el ex Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. “Es bastante peor que Insaurralde te ponga su candidato a intendente, como le pasó a Milei. Es una negociación con Insaurralde directamente, planteada por una persona a la que le había cobrado 30 mil dólares, para ser primera candidata y en el día de entrega de listas esta chica no apareció y apareció un señor traído por Insaurralde, que evidentemente puso más de 30 mil dólares”, aseguró.

En ese marco, también involucró al Ministro de Economía, Sergio Massa. “Está comprobado que toda la lista de Tigre la puso Massa. Ayer estuve con la chica que era primera candidata, que también tuvo un proceso similar, porque le pidieron plata para la campaña. Y el día que fue a ver la lista no estaba, y estaba toda gente de Massa. En Tigre se conocen todos”, expresó.

Sobre el candidato a Jefe de Estado del oficialismo, agregó: “En estos días, de Massa se puede esperar cualquier cosa. Massa todos los días está inventando algo que lo único que hace es profundizar el pozo en el que estamos. Nos gustaría que Massa no siga aumentando el gasto”.

“Ayer la emisión de pesos fue récord. Nosotros vamos a un modelo de bimonetación donde vamos a utilizar el dólar y el peso, los tiempos para eso van a depender de las condiciones en las que estamos”, manifestó.

Y planteó: “Estamos al límite de la hiperinflación y eso es responsabilidad de Massa. Hay muchas cosas escondidas Necesitamos saber exactamente qué vamos a encontrar en el BCRA. El Banco Central es un lugar totalmente oscuro”

Con información de www.infobae.com