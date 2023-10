Esteban Lamothe le pidió a la gente que no vote a Javier Milei y lo destrozó: “Es un asco como grita”

Esteban Lamothe no tuvo reparos en destrozar la figura del candidato presidencial Javier Milei al pedir al “pueblo argentino” que no lo vote en las próximas elecciones generales.

El recordado protagonista de la película El estudiante dio una entrevista en Mitre Live y, en diálogo con Juan Etchegoyen, fue contundente contra el líder de La Libertad Avanza.

Qué dijo Esteban Lamothe sobre Javier Milei

Al analizar lo que ocurrió en los debates presidenciales y en la campaña, Lamothe se mostró muy contrario a las ideas del “libertario” y sus seguidores. “Cuando veo imágenes de Milei, no es una persona que me den ganas de escuchar. Tiene como un tono un poco violento, que no me gusta, entonces me cuesta”, sintetizó.

Sin embargo, el actor no subestimó la elección que hizo el político ni a sus votantes. “Ahora que sacó tantos votos, yo decía que evidentemente no le presté atención, porque algún tipo de propuesta tendrá que la gente lo votó”, profundizó.

El artista no solo cuestionó al economista, sino que hizo una exigencia a quienes escuchaban el programa en el que estaba siendo entrevistado. “No tiene que ganar Milei. No voten a Milei, no lo hagan. Es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Me parece que tiene unas formas horribles, que es un asco cómo se maneja, cómo grita y cómo insulta”, lanzó.

Para Lamothe “es difícil conectar con alguien que propone algo tan violento”, según su visión. “Me parece que es un disparate total y un peligro”, razonó. El actor, a su vez, buscó comprender la actitud del electorado, que posicionó al “libertario” entre los postulantes a la Presidencia con más chances de ganar las generales.

“Al mismo tiempo, quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron, que también están requetepodridos. Hace 40 años que tienen lo mismo, viene uno y sale otro, y viene el otro y aquel, y la cosa no va ni para atrás ni para adelante. Esto es así”, definió.

Por eso, según Lamothe, por eso “aparece Javier Milei, una persona desquiciada, que trae algo distinto y dice, ‘estos no tienen que estar más, ahora vengo yo’”, cerró.

Con informacion de Todo Noticias.