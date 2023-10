El mercado espera que el Banco Central suba su tasa después de un eventual balotaje

Desde que el Banco Central planteó su última modificación de la tasa de referencia de política monetaria la ha dejado quieta. Aún luego de la devaluación de agosto que impactó en un fuerte incremento de la inflación, la entidad que dirige Miguel Pesce no se ha decidido a acompañar ese movimiento. En el edificio de la calle Reconquista se piensa que el dato del IPC de septiembre sería levemente mejor que el de agosto (12,4%) y que en octubre volvería a un dígito y por eso no se apuró en seguir la tendencia. No obstante, en el mercado se espera que una nueva corrección en la tasa del BCRA se pueda producir luego de un eventual balotaje en las elecciones presidenciales.

“Esperamos que la entidad eleve su tasa de referencia, aunque entendemos que esto tomaría lugar más cercano al mes de noviembre o diciembre”, sostiene la consultora LCG, que dirige el economista Guido Lorenzo

Según destaca, el BCRA mantiene su tasa de política monetaria en el 118% nominal anual consistente con 209,5% efectivo anual, que representa un 9,8% mensual. De ese modo, los plazos fijos de personas humanas por hasta $30 millones replican dicho rendimiento. Si bien a mediano plazo puede resultar una tasa real positiva, en el corto no supera las perspectivas de inflación, lo cual se torna crucial dado que las colocaciones se pactan a 30 días. En el caso de la tasa BADLAR, para plazo fijo de más de 1 millón de pesos, la tasa mensual se ubica en el 9,4%.

Deuda del Tesoro

La situación de incertidumbre pre electoral está afectando a los instrumentos que emite el gobierno de manera preocupante, coinciden los operadores. Las Letras de tasa fija que vencen este mes cotizaron en septiembre al 91% lo que equivale a un 10,5% real. Por otro lado, las letras ajustables por CER rinden la inflación más del 1,4%.

En tanto, los títulos de deuda CER, que se habían recuperado parcialmente luego de las elecciones primarias, cerraron septiembre con caídas de precios entre el 6,5% y el 28,9%,. En lo relacionado a la deuda dólar linked, los bonos disminuyeron entre 10,3% y 12,9%, mientras que los Duales tuvieron descensos que rondaron el 6,8% y el 8,3%

El analista financiero Christian Buteler consideró que el mercado secundario de pesos había entrado en estado de alta preocupación en la rueda del martes. Pero en los negocios del miércoles ya hubo algo más de tranquilidad. “Estuvo un poco mejor, pero en estos días fue más que preocupante. Se veía una corrida contra activos en pesos. El dólar MEP tocó $900 y todavía faltan 3 semanas para las elecciones y dos meses para entregar el poder lo que es preocupante”, señaló.

El Banco Central tuvo que salir en las dos últimas ruedas a sostener los precios con fuertes intervenciones, lo que plantea también un piso más alto para las habituales licitaciones mensuales que efectúa el Tesoro. Las autoridades de Economía van a tener que subir nuevamente las tasas para conseguir el fondeo necesario.

* Para www.ambito.com