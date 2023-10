Tenso momento en Bailando 2023: Camila Homs se cruzó con Ángel de Brito por Tini Stoessel

La ruptura de la relación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul fue la separación más comentada del 2022. Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando el futbolista argentino confirmó su romance con Tini Stoessel, con quien ya no mantiene una relación desde hace dos meses. A pesar de que los hijos de ambos, Francesca y Bautista, siempre mantuvieron una buena relación con la cantante, no se puede decir lo mismo de la modelo.

Camila Homs actualmente es una de las participantes destacadas del Bailando 2023 (América). Tanto Marcelo Tinelli como el jurado del programa no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre esta situación en cada una de sus presentaciones en el programa.

Este jueves por la tarde, Ángel de Brito, fue uno de los primeros en anticipar su confrontación con Camila Homs a través de sus redes sociales. Utilizando un GIF peculiar que se volvió viral, el conductor de LAM escribió: “Para cuando se arma. Queda desbloqueado”. Además, adelantó: “Lo podrán usar esta noche cuando vean mi encuentro con Cami Homs acerca de Tini y De Paul”.

Después de que Camila presentara su tercera coreografía del año en el programa, el picante jurado fue el primero en brindar su opinión. Antes de comentar sobre lo que vio en la pista, De Brito le planteó a Homs una pregunta directa sobre las infidelidades. “Dijiste, Cami, que a tu mamá no le gustaban los infieles”, a lo que ella respondió: “No, a mí tampoco”. Luego, el periodista profundizó: “¿Te ha pasado a ti?”. La respuesta de Camila fue afirmativa: “Sí, varias veces”. Sin embargo, prefirió no revelar nombres y se limitó a decir: “En una de mis últimas relaciones”.

Pero la participante no se quedó callada y expresó su descontento por un comentario previo del conductor. “Ángel, ¿te puedo decir algo? El otro día vi que hiciste una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y muchas personas me etiquetaron. Te preguntaron si creías en mí, y dijiste que no, que demostraba de una manera que no era. ¿Me conoces lo suficiente para decir eso?”, le cuestionó.

De Brito respondió de manera tajante: “No me cierra tu imagen de inocente y buena persona, como me pasa con muchos participantes, especialmente por tus actitudes hacia Tini y los mensajes que le enviabas. Veo una contradicción ahí”. Sin embargo, Camila no dudó en argumentar su punto: “Quizás, si hubieras estado en mi situación, habrías actuado de la misma manera”.

La confrontación no se detuvo ahí. Camila Homs admitió que no se sentía orgullosa de los mensajes que le envió a Tini, pero explicó que a veces, en medio de la impotencia y cuando están en juego los sentimientos de sus hijos, las personas pueden actuar de manera impulsiva. El episodio en el programa de Marcelo Tinelli dejó claro que las tensiones y los conflictos personales pueden aflorar en el ámbito público, y en este caso, la farándula argentina fue testigo de un enfrentamiento que reveló aspectos complejos de la vida de los famosos.

