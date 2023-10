«Me incomoda»: Victoria Villarruel se sinceró y opinó sobre el acercamiento de Milei con Barrionuevo

Victoria Villarruel se sinceró y dio su mirada sobre el acercamiento entre Javier Milei y Luis Barrionuevo. La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza expresó su disidencia con el sindicalista de los Gastronómicos. Por otro lado hizo mención de la defensa que realizó la izquierda al terrorismo palestino. Vinculó a los miembros del socialismo con el terrorismo de los ´70 en Argentina.

La diputada nacional reivindicó su lucha contra el terrorismo. Hace algunas semanas atrás realizó un cuestionado acto donde conmemoró a los civiles asesinados en manos de grupos terroristas argentinos. A causa de su defensa, también analizó lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la invasión palestina a Israel.

«La misma gente que atacó acá en Argentina a la población civil y no combatiente, es la misma gente que está del lado de Hamas. Es la misma gente que en los 70 hacía un convenio con la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). Hacían una alianza estratégica», señaló la compañera de fórmula de Javier Milei en La Nación+.

Además mostró su indignación por la concentración convocada por los sectores de la izquierda en defensa de Palestina: «Lo que pasó en Capital Federal, con toda la izquierda aglutinada, detrás de los que son terroristas, esa es la gente que nos habla a nosotros de «Nunca Más», de derechos humanos y que no tienen ningún problema en justificar al que los violan», enfatizó.

Victoria Villarruel volvió a vincular al terrorismo palestino con algunos miembros que tuvo Montoneros en los 70: «Montoneros tuvo lazos con el mundo árabe. Ese hilo sigue activo desde lo ideológico. Algunas cosas que se están viviendo en el mundo, también se vivieron en Argentina. Los mismos que eran de Montoneros hoy son los justificadores de Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, etc», informó .

Por otra parte, la candidata a vicepresidente defendió a su espacio y al líder de La Libertad Avanza luego de que se lo acusara de poner en sus listas a ex kirchneristas y gente del massismo: «Nosotros tenemos gente que ha estado en kirchnerismo, pero también tenemos gente que ha sido parte de Juntos por el Cambio y nadie dice nada sobre ellos«, admitió.

Finalmente, Victoria Villarruel, marcó una diferencia con el máximo referente de su espacio y compañero de fórmula: «Estoy cómoda con las personas que se sumen para cambiar la historia argentina. Barrionuevo, puntualmente, no lo conozco pero no es un personaje con el que yo tenga acuerdos. Si tengo que hablar de un sindicalista, me gusta Rucci. No me gustan los sindicalistas del presente. Me incomoda, por supuesto«, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com