Coti Romero contó quién es el jugador de River al que le manda mensajes: “Me encanta, me parece relindo”

Coti Romero dejó atrás a Alexis “El Conejo” Quiroga y, al aire del Bailando 2023 (América), le contó a Marcelo Tinelli que le “encanta” un jugador de River Plate, equipo del que ella es hincha.

Todo comenzó cuando recordaron que fueron varios futbolistas del Millonario los que le escribieron por Instagram a la ex Gran Hermano 2022 (Telefe). “Enzo Díaz”, lanzó Ángel de Brito, jurado del certamen.

Por su parte, el conductor profundizó: “Es el tres de River. Un lateral-carrilero que va hacia el fondo. Un zurdo que juega muy bien. La rompe jugando”. Luego, la correntina tomó la palabra y se sinceró: “A mí me encanta él. Me parece relindo chico y soy de River”.

Sin embargo, parece que el amor va a quedar trunco, porque seguidores de la pareja que hacían ella y “El Cone” insultaron al defensor. “Nos empezamos a seguir nada más y ya hay gente que lo empezó a bardear. Me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo, no tengo nada con él”, aclaró.

“Me parece relindo. Dije ‘me encanta’ igual, nada que ver. Tiré cualquiera”, lanzó Romero entre risas. Sobre la razón por la que el futbolista la dejó de seguir, Coti dijo: “Se ve que se asustó, pero bueno”.

“De verdad que no pasó nada. Me parece un chico relindo. No sé si tendrá pareja, pero no me metería con alguien con pareja, porque después de pasarla tan mal, prefiero que no. Prefiero seguir en la mía”, cerró la joven, dejando en claro que por ahora quiere seguir disfrutando de su soltería.

