Horacio Rodríguez Larreta calienta la previa y apunta a Javier Milei: «Está colaborando con el caos»

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó que Javier Milei está colaborando con el caos al decir que es mejor que el dólar siga subiendo para dolarizar la economía lo más rápido posible. En ese sentido, Larreta dijo que el Gobierno nacional sigue sin un plan económico y afirmó que Patricia Bullrich es la candidata favorita a ganar la elección.

«Tenemos un Gobierno nacional que no tiene un plan y que viene corriendo de atrás con parches y cada día estamos peor, incluso, han tomado decisiones que han echado más leña al fuego. También es cierto que otros candidatos (Milei) con sus declaraciones están colaborando con esta situación de caos que estamos viviendo», disparó Larreta en una conferencia de prensa tras presentar un centro de monitoreo de seguridad en Villa Lugano.

«Han dicho públicamente (los libertarios) que era mejor que el dólar se fuera a las nubes, pero eso genera más pobreza en los argentinos y esto es producto de un gobierno que no tiene rumbo y que está en modo electoral y también otros candidatos que usan esto para ganar la elección y conseguir un voto más y complican a la gente», arremetió el exjefe de Gabinete porteño.

«Mientras sigamos teniendo estos niveles de inflación no hay ley que aguante, siempre se corre de atrás es un problema para el inquilino y para el dueño. No puede haber un contrato es imposible… acá tenemos un problema mucho más grave que la Ley de Alquileres. Hoy 1 de cada 3 argentinos que tiene un empleo formal es pobre y nunca había pasado eso», sentenció el ex interventor del PAMI.

El dirigente del PRO ha subrayado su compromiso con la capacitación y la tecnología en las fuerzas de seguridad, dejando claro su firme determinación de afrontar los desafíos actuales en la ciudad. Con su visión hacia el futuro y su apoyo a un líder de su coalición, Larreta continúa delineando su posición en un contexto político dinámico.

Con respecto al centro de monitoreo de seguridad en Lugano, Larreta señaló: «A pesar del kirchnerismo no vamos a aflojar, vamos a seguir entrenando, capacitando e incorporando tecnología a nuestras fuerzas de seguridad con mucha convicción y decisión política». Luego, le dio un espaldarazo a Patricia Bullrich como candidata favorita a ganar las elecciones.

Larreta defendió a Carlos Melconian y Patricia Bullrich

«No tengo dudas que JxC con Patricia Bullrich no solo va a llegar al ballotage, sino que va a ganar la elección presidencial», remarcó el exgerente general de la Anses y defendió a Carlos Melconian: «Jamás me hago eco de audios que surgen irregularmente que siempre son complejas y que no se sabe de donde son… yo lo banco y lo conozco hace 30 años».

Con información de www.elintransigente.com