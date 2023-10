Perotti decidió no pagarle a nadie y le pasa todo a Pullaro

"Esto me hace acordar a (Domingo) Cavallo en la híper del 89, cuando en el exterior dijo que no le prestaran más al país. Como ahora ya no nos presta nadie, (Javier) Milei le dice a la gente que no renueve los plazos fijos, generando una situación que si prende sólo cierra con plan Bónex o dolarización".

La reflexión, no sin un dejo de lamento, la hizo este martes a la mañana un alto funcionario del gobierno provincial con respecto a la corrida cambiaria de la última semana y rato antes de la apertura formal de los mercados, que pronosticó turbulenta.

Escarba en su memoria y refresca: "Cavallo lo decía sin vueltas, que con la hiperinflación tenía más consenso para el ajuste".



Lo delicado del momento, según la misma fuente, es que "no hay que ser economista para entenderlo. La emisión monetaria mensual necesaria para pagar intereses de las leliqs y otros pasivos monetarios se duplicó y ya equivale al 25% de la base monetaria".

"En el mes de enero la emisión necesaria para servir los intereses de los pasivos monetarios era equivalente al 12% de la base monetaria. En la actualidad ya equivale al 25%. Y eso sin suba de tasa de interés nominal", insiste y proyecta: "La nominalidad de la economía seguirá creciendo, va a ser necesario un plan de estabilización que corrija precios relativos, sincere precios y disminuya la tasa de cambio hacia adelante".

Con esos datos sobre la mesa, el gobierno de Santa Fe clavó el freno de mano a los gastos, a pesar de que el aparato burocrático estatal presiona porque se pierden horas extras, viáticos, etc. El freno incluye desde compra de combustibles y otros insumos, hasta pagos de servicios y a proveedores. Incluye los contratos de obra pública, que tibiamente se habían reactivado.

"La foto de las cuentas de la provincia no es mala. Ahora, si el deterioro se profundiza más y más es otra película. Nos estamos yendo. Ya hay otro gobernador electo, nos estamos ocupando de dejar las cuentas lo más ordenadas posibles, pero no vamos a ponernos a fiscalizar o sostener gastos burocráticos en esta etapa", confía la misma fuente oficial.

El gobierno de Santa Fe no tomó medidas excepcionales en las últimas horas. Tampoco puede hacerle caso a Milei y salir corriendo a cambiar plazos fijos por dólares. Las colocaciones a plazo del Ministerio de Economía que conduce Walter Agosto, en números redondos, equivale a una masa salarial. En proporción, la corrida agarra "con poco dinero" a un gobierno que se caracterizó –y fue duramente cuestionado por propios y extraños por ese motivo– por acumular entre tres o cuatro masas salariales en el banco en sus mejores épocas.

Fuente: Letra P