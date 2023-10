Will Smith ya estaba separado de su esposa cuando le pegó a Chris Rock

El portal Page Six anunció formalmente que Will Smith y Jada Pinkett llevan siete años separados. Es la propia Pinkett la que se explaya sobre este e tema en una entrevista para en NBC News con Hoda Kotb que se emitirá este viernes.

En el programa, ella afirma que "hemos estado trabajando conjuntamente de una forma dura para ver qué está sucediendo".

También dice "nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios" y añade que no habían confesado públicamente su separación porque "aún no estábamos listos. ¿Cómo le presentamos esto a la gente? No nos habíamos dado cuenta de eso".

Lo cierto es que nadie sabía que Will y Jada estaban separados. El matrimonio, que parecía uno de los más estables del ambiente artístico, estuvo por meses en la palestra después de lo sucedido en 2022 durante la entrega de los Oscar.

En la 94. ª edición celebrada el 27 de marzo de 2022, Will Smith subió al escenario y le dio una bofetada al cómico Chris Rock, durante la presentación de Rock al mejor largometraje documental.

Chris había realizado un chiste mencionando la alopecía de Jada y Smith se levantó de su asiento , cruzó el recintó y le propinó un golpe a Rock que ahora figura entre los episodios más comentados de toda la historia del premio mayor de la cinematografía mundial

Aunque ahora se sabe que desde el 2016 ya no conviven y que, en consecuencia estaban separados cuando Will golpeó a Chris como respuesta al chiste que podía herirla, el matrimonio siguió comportándose como si continuara el idilio.

Juntos compraron una casa en 2020 que se añade al amplio porfolio inmobiliario que ya poseen como dos lujosas mansiones en Hawaii y otras dos en Hidden Hills (California), la joya de la corona de unos 2.300 metros cuadrados y 42 millones de dólares en Calabasas y otras ubicadas en los alrededores de Filadelfia.

