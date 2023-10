Mauro Szeta contó que no duerme en la misma cama que su esposa: "La palabra 'cucharita' me deprime"

Mauro Szeta, el panelista de Cortá por Lozano habló sobre la vida en pareja y reveló un hábito que tomó por sorpresa a sus compañeros de programa.

Szeta lleva 13 años de novio y 4 años de casado con Clarissa Antonini, y durante el ciclo que conduce Verónica Lozano dijo que desde hace mucho tiempo ya no duerme con su esposa. “Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, compartió Szeta.

Según explicó no le copa dormir con el otro. “No es personal, es una posición mía, creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”, confesó.

Y argumentó: “¿Para qué estar discutiendo sobre quién se duerme primero? Los horarios son distintos, por lo que decidí irme a dormir a la cama chiquita, tranquilo. Fue una decisión que tomé; ella no está contenta”.

No obstante, reconoció que a veces es flexible en cuanto a la situación. “Pero anoche, por ejemplo, me quedé con ella hasta las cuatro de la mañana y después me fui. Es que les pongo un ejemplo: yo me pongo a mirar TikTok a la madrugada ¡y no la dejo dormir si empiezo con eso!”.

Fuente: TN