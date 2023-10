Lo que se dice en las mesas

¡Qué semana Teté!, con los “servicios”, financieros y electorales, trabajando a destajo. Entre el cambista de los Balcanes, las esquirlas de “Chocolate”, como si fuera poco apareció el “Melcogate”, que la tapó a Patricia, que incluso hizo casi olvidar el escandalete de Insaurralde, a lo que se suma la crisis en Medio Oriente; así no hay cuerpo que aguante, dicen los meseros que se han abalanzado en busca de cobertura.

A pesar de los carpetazos, audios y demás denuncias de todo tinte político en todas las mesas de operaciones y reuniones reservadas el menú giró en torno del día después, o sea, el 23 cuando se conocerá al próximo Presidente o bien quiénes serán los contendientes para el balotaje. Todas las mediciones lo ubican al líder libertario encabezando y detrás Bullrich y Massa peleando palmo a palmo, mientras una digiere el impacto del “Melcogate” y el otro el dato de inflación y el precio del dólar.

Con relación al caso que involucra al economista de Cambiemos, este fin de semana o comienzos de la otra se conocerán los primeros números de cómo pegaron los supuestos audios filtrados de Carlos Melconian en las intenciones de voto, pero por lo pronto quien había venido como “El salvador” de Patricia terminó generando más ruido que beneficios, sobre todo porque se la dejó de ver a Bullrich como alguien firme tras desplazar a su supuesto equipo económico liderado por Luciano Laspina.

En un Zoom templario, una de las encuestadoras más prestigiosas, lo que ya es mucho decir, sentenció que amén del caso Melco a Patricia solo la ayuda el contexto económico, la campaña es mala como venían advirtiendo hasta politólogos extranjeros que siguen a los emergentes y en particular Latinoamérica, ni Mauricio Macri la ayuda, sino fuera por el dólar, la inflación y los desaciertos económicos de Massa, ya ni jugaría el repechaje. Los números de las PASO y de las siguientes semanas muestran como todos los analistas miraban para un lado y la sociedad para otro. “A la gente no le preocupa el salto al vacío, porque ya está en el vacío”, eso no lo supimos percibir, hemos subestimado a la gente, reconocen los principales encuestadores en clara referencia a las preferencias por Milei. Veremos el 22.

Mientras tanto, las huestes de Sergio cazando arbolitos y cueveros. Al respecto, un grupete de varios ex de la emblemática Exprinter de los ’80 compartía tragos en la vuelta del after del Inter, en Flora, y se sonreían ante las denuncias que un financista de origen balcánico era acusado de mover el blue. Uno de ellos recordaba el libro de Jorge Garfunkel, la Conspiración de los banqueros, novela que retrataba la supuesta corrida que derrocaba a un presidente democrático a fines de los ’80.

Aun desconociendo los efectos mundiales de la guerra en Medio Oriente, el próximo gobierno arrancará con un 2024 complicado con altas tasas de interés en el mundo que trabarán cualquier atisbo de dolarización. No hay informe que llegue del exterior que sostenga que la dolarización es la solución para Argentina. La gente y el mercado navegan en un mar de incertidumbre al desconocer los detalles de los planes económicos de los 3 candidatos. Hasta Melco se paseó con 21 carpetas (más bien folios) de su plan pero sin mayores detalles. De ahí la furia por la cobertura, tanto en dólar linked y hard dólar. Mientras el dólar futuro avanza como Atila.

Los gestores vienen señalando que en la última semana se disparó un cambio de cartera hacia la cobertura en deuda soberana y corporativa. Todos vislumbran una transición complicada, sin anclas y poco colaborativa. Pero a diferencia de lo visto en agosto pre PASO hoy el cambio de cartera tiene puntos de entrada diferentes y otra aceleración. Fue muy comentado el Zoom de la gestora NEIX con el coach de Los Pumas 7, Santiago Gómez Cora, quién avaló al australiano Michael Cheika y se mostró confiado para el duelo con Gales al venir como “punto” ya que Los Pumas todavía no desarrollaron todo su potencial.

