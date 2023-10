Cher se prepara para la navidad con el nuevo single “DJ Play A Christmas Song”

“Christmas”, el primer nuevo álbum de estudio de Cher en cinco años, incluye 13 canciones: varios clásicos navideños y cuatro originales. También cuenta con una lista de estrellas musicales como Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper y Tyga.

"DJ Play A Christmas Song", el primer single, ha sido escrito por Sara Hudson (Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan) y su equipo, que ha contribuido con cuatro nuevas canciones para el álbum.

Grabado principalmente en Los Ángeles y Londres, “Christmas” fue producido por su viejo colaborador Mark Taylor ("Believe"). Las canciones incluyen los clásicos duetos "What Christmas Means To Me" con Stevie Wonder y "Christmas (Baby Please Come Home)" con Darlene Love; además de una inquietante versión de "Home" escrita y cantada con Michael Bublé.

Uno de los muchos momentos estelares es un dueto de Cher y Stevie Wonder de "What Christmas Means to Me". La cantante comentó: "Cada vez que oigo esa armónica, vuelvo a ser una adolescente. Es un sueño personal hecho realidad para mí grabar esta canción con Stevie".

Otros dos temas destacados incluyen un inesperado emparejamiento con Tyga en otra canción de Sara Hudson llamada "Drop Top Sleigh Ride" producida por Alexander Edwards, Mike Crook y Ryan OG, y la magnífica "Angels in the Snow" más "Put A Little Holiday In Your Heart" con Cyndi Lauper.

"Nunca digo esto de mis propios discos, pero estoy muy orgullosa de este. Es uno de los momentos más increíbles de mi carrera", comentó Cher sobre este esperado futuro lanzamiento.

Fuente: Clarin