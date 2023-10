Tras idas y vueltas, se casan Candelaria Tinelli y Coti Sorokin: el inesperado lugar elegido para la boda

Este viernes, al aire de LAM (América), Ángel de Brito anunció que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se van a casar. Vale recordar que la pareja enfrentó varias crisis y hasta llegaron a estar separados por algunos meses a principios de este año.

Después de un largo enigmático, Maite Peñoñori dio la información y luego el conductor del programa de chimentos dijo que en la semana habló con la hija de Marcelo Tinelli y se lo confirmó.

El periodista de espectáculos reveló que “Lelé” y el artista se casarán en marzo, en Punta del Este, donde “El Cabezón” tiene una casa.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije ‘mirá que lo tenemos muy confirmado’ y ahí me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos’, para marzo, me dijo”, sumó de Brito sobre cómo la influencer le confirmó la noticia.

Yanina Latorre aseguró que no le tiene fe a la pareja y hasta puso en duda que sigan juntos para la fecha en la que será la boda. “Él es muy celoso, tóxico, no la deja juntarse con las amigas... una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no saliera”, lanzó.

Por último, la panelista indicó que a algunos familiares de Cande no les caerá bien la noticia: “A Mica esto no le va a gustar. A Sole (Aquino) no sé, pero a Mica no”.

La última reconciliación

Aunque hacía tiempo que venían circulando rumores de reconciliación, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin le dieron al amor una segunda oportunidad en mayo de este año.

Finalmente, las especulaciones se confirmaron y así lo mostraron al aire de Intrusos (América) en ese entonces. En el programa que conduce Florencia de la V expusieron las fotos de la hija de Marcelo Tinelli junto al músico en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, haciendo el check-in, a punto de abordar un vuelo con destino a Madrid.

Marcela Tauro, panelista del ciclo, dijo: “Cande y Coti están reconciliados, como lo anticipó Karina Iavícoli. El lunes tomaron el vuelo 1132, que partió a España”.

De la V advirtió que Lelé se dio cuenta de que le estaban sacando fotos y Maite Peñoñori agregó: “Viajaron con los perritos”.

Antes de ser vistos en Ezeiza, Cande Tinelli y Coti Sorokin fueron fotografiados mientras disfrutaban un paseo por el barrio de Palermo. En las imágenes compartidas por LAM (América), se los vio muy cariñosos de compras en un shopping.

La relación entre la hija de Marcelo Tinelli y el artista tuvo un final escandaloso, con indirectas en las redes y acusaciones de infidelidad de por medio. Hacía un tiempo, la influencer había hecho un posteo para darle un cierre más amigable a su historia de amor.

Fuente: TN