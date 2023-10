Bruce Willis perdió la capacidad de hablar: “Ve todo a través de una puerta mosquitera”

La enfermedad que padece Bruce Willis no para de avanzar y el actor está cada vez más delicado. Así lo reveló su amigo, Glenn Gordon Caron, creador de serie Luz de Luna. El productor fue uno de los primeros en abrirle las puertas a Hollywood, antes de que la estrella triunfara en Duro de Matar.

Recientemente la ficción fue reestrenada en una plataforma de streaming norteamericana. En ese contexto, Caron se reencontró con Willis y fue testigo del avanzado estado de su demencia frontotemporal.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles”, comentó en una entrevista con The Post.

Y agregó: “Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”.

Por último, comparó el difícil presente de Willis con la época en la que lo conoció, cuando tenía 30 años. “Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble”, cerró.

Fuente: Clarin