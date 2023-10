Luis Juez cargó contra Sergio Massa: «Cree que es un mago, pero es un chorro»

Luis Juez dio un panorama de los principales candidatos a menos de una semana para las elecciones generales. El senador nacional de Juntos por el Cambio reconoció a Patricia Bullrich por incorporar a Horacio Rodríguez Larreta a su equipo. Por otro lado, el cordobés disparó contra los otros dos candidatos más fuertes que tendrá que enfrentarse JxC: Sergio Massa y Javier Milei.

El ex candidato a gobernador de Córdoba valoró que Bullrich haya sumado a Rodríguez Larreta a su futuro gabinete en caso de ganar las elecciones: «Creo que ninguno de nosotros es más importante que el conjunto. Si queres mostrar un equipo, tienen que estar absolutamente todos. Me parece una buena medida estratégica. La pelea con semejante aparato la tenemos que dar con todos los jugadores», destacó en TN.

Seguidamente fue consultado por Sergio Massa. Fiel a su estilo, Luis Juez liquidó al ministro: «Cree que es un mago, pero es un chorro. Lo veo desesperado, lo veo prometiendo cosas que tienen una durabilidad manifiesta. Reconozco que le ha resuelto un gran problema. Yo que conozco ese paño, qué complicado es hacer campaña con 140% de inflación», aseveró.

«Necesitás un tipo como Massa que es un ilusionista. Te hace creer que están sucediendo cosas que en realidad no suceden. No me quiero resignar a creer que los argentinos no nos damos cuenta que el que está gobernando es Massa. Me parece un espanto el spot de él que dice «tenemos con qué, tenemos con quién». No hay cómo darle una cuota de credibilidad a semejante chanta», añadió.

El otro apuntado por Luis Juez fue Javier Milei. Lejos de encontrar puntos en común, salió a embestirlo: «Nosotros estamos en el medio de dos embusteros, dos ilusionistas. Tiene un nivel de irresponsabilidad absoluta. Lo vengo diciendo en soledad y hasta teniendo discusiones con dirigentes de Juntos por el Cambio. Es un invento de laboratorio del PJ y se pasaron de levadura«, verbalizó.

Finalmente, el senador nacional opinó sobre los dichos del libertario respecto a los ahorros en pesos y la suba del dólar: «No toleramos esa idea de cuanto peor, mejor. Es un chanta. Acá, en Córdoba, sabemos bien que cuando hay un incendio no crece nada después. Es una falacia de la que no se vuelve. Es un porrazo muy profundo», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com