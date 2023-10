El conmovedor posteo del Toro Quevedo dedicado a su hijo

El Toro Quevedo compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram por el cumpleaños de su hijo Juan Cruz. El reconocido cuartetero no aguantó la emoción y publicó una foto con un sentido mensaje.

La imagen, de hace 24 años, muestra al cantante alzando a Juan Cruz y la comparó con una de su hijo levantando de la misma manera a su nieto.



"Y así hijo te abrazaba fuerte y orgulloso hace 24 años atrás. Ahora te veo abrazando fuerte y orgulloso a tu hijo, mi nieto, ¡la pucha! Cómo pasó y cómo pasa el tiempo que no da tregua, pero si me da la posibilidad de verte tan hermano, tan nieto, tan compañero de Anto, tan justo, honesto, tan seguro y atento como papá. Estudiando y trabajando al mismo tiempo. No es fácil, pero tampoco imposible y lo estás haciendo espectacular materia tras materia. Ya falta menos. Feliz vuelta número 24 al sol Juan Cruz, y por millones de vueltas más. Abrazándote en cada una muy fuerte. Siempre a tu lado te amamos", escribió El Toro.

Las palabras del exChébere emocionaron a más de un bailarín y los comentarios positivos no tardaron en llegar. "Maestro de la vida sos Toro, felicitaciones", "felicidades familia" y "hermoso hijo y nieto. Qué orgullo. Los amo y gracias por publicar bendiciones", fueron algunos de los tantos mensajes que llegaron.

Fuente: EL Doce