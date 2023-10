Horas decisivas para Massa: se paraliza la economía, saltan precios y sigue el alerta por el dólar

"En vista a toda esta movida cambiaria nos vemos en la obligación de suspender las ventas. Hoy no tenemos precios de venta". El aviso, enviado por whatsapp por una fabricante de herrajes, firmado por la gerencia de la compañía, da cuenta de lo que está sucediendo en distintos sectores económicos. Los empresarios argentinos, muchos de los cuales ya atravesaron y sobrevivieron a diferentes crisis refundacionales, toman recaudos para evitar un shock que los deje fuera de juego.

Algunas compañías, como fue el caso de Orloc, fabricante de productos Ravanna, les escribió a sus clientes que los pagos debían hacerse al contado. Como máximo a 7 días. La mayoría de las compañías pusieron esa condición en la última semana, con el beneficio de algún descuento por el pago en el mismo día de la entrega de la mercadería.

En el rubro de los electrodomésticos sucede algo por el estilo. Los productos importados salieron de la oferta, directamente. El responsable de una de las principales cadenas comentó a iProfesional que en esos casos se trata de artículos premium, desde cocinas a lavavajillas o lavarropas que vienen desde afuera. Lo que quedaba en stock, los comerciantes lo guardan para evitar malvender.

En el caso de los productos fabricados en Tierra del Fuego, el abastecimiento se ralentizó. Y hubo aumentos de precios en notebooks y celulares, de hasta 20%.

Desde dos cadenas grandes comentaron a iProfesional que las ventas de pequeños electros crecieron la última semana, sobre todo aquéllos que están incluidos en el programa de "Precios Cuidados".

"Si no cumplimos con ese plan, el Gobierno no nos deja importar. Así que ahí no podemos cubrirnos demasiado. La gente compra porque sabe que cuando haya una devaluación, esos productos aumentan de precios automáticamente", refiere el director general de una de las cadenas de electrodomésticos líder en el mercado.

Más casos: en las concesionarias de autos también hay problemas. Sucedió cada vez que se estiró la brecha cambiaria.

En algunos supermercados volvieron a verse góndolas más raleadas. Los fabricantes vienen ya hace tiempo recortando los surtidos y entregando por debajo de los pedidos de las cadenas comerciales.

Dólar, inflación y horas a todo o nada

Este tipo de medidas, que se generalizaron durante la última semana, no hizo más que paralizar algunos rubros económicos, a la espera de una normalización para después de las elecciones. La incertidumbre es total.

El problema es que, a esta altura de la crisis y del calendario electoral, estas conductas defensivas impactan sensiblemente en la actividad económica.

En parte por la suspensión de ventas o por la eliminación de la posibilidad de comprar en cuotas, y otra parte porque se está derrumbando el poder de compra de la sociedad.

En varios de los rubros consultados para esta nota coincidieron en que, a diferencia de la devaluación de agosto, donde se vio a los pequeños consumidores volcándose a los comercios para anticiparse a los aumentos, esta vez "hay mucha menos plata en la calle".

La cuestión es saber de qué manera impactará esta dinámica en el proceso electoral. Un escenario con más inflación y a la espera de una fuerte devaluación, donde la única duda que queda es conocer su magnitud.

Dólar e inflación: una dinámica insostenible

La cobertura de los comercios y de las fábricas en este momento de zozobra máxima se traslada, lógicamente, al mundillo financiero.

Las principales variables están desatadas. Son números que asustan, y que ponen bajo una incertidumbre total al pensar la economía que viene.

Algunos números, planteados en el último reporte de la consultora financiera 1816:

* El stock de plazos fijos ya cayó nada menos que 13,5%, en términos reales, desde las PASO. Por presión de los bancos, el BCRA subió la tasa de interés al 133% nominal anual (259% efectivo anual) antes del fin de semana largo.

* El tipo de cambio real (al contado con liqui) -de $980- ya está en el nivel más alto desde octubre de 2020. Y no está claro que esa suba se haya quedado en estos niveles a pesar de las últimas medidas del Gobierno para enfriar las operaciones en el mercado cambiario.

* La brecha se encuentra en el récord del 170%. "Sostener la paridad en $350 tampoco fue gratis: los últimos datos oficiales y estimaciones propias revelan que el Gobierno destinó más de u$s2.500 millones entre enero y septiembre para mantener bajo control a los dólares financieros", estimó el último informe de la consultora Ecolatina.

Está dinámica es insostenible. Eso lo saben desde los funcionarios de Economía y también los consultores. Lo que también se sabe es que este proceso recién va a definirse tras las elecciones.

Los resultados del domingo 22 dejarán a la luz si ya hay un triunfador o si habrá que esperar cuatro semanas más para definir el próximo presidente.

Mientras tanto, lo que mandan son las coberturas. Por todos lados. Desde los pequeños comerciantes a la fábrica líuder y hasta el consumidor minorista.

