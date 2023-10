El mercado cambiario tuvo sus movimientos controlados y el swap con China no despejó las dudas

Para mantener el virtual feriado cambiario del dólar libre y marcar precios más bajos, sin operaciones, el Gobierno acudió a las “manos amigas”, las que no son inspeccionadas y tienen beneficios cambiarios, para seguir adelante con el plan.

Como las mesas de dinero y las cuevas estaban desabastecidas de divisas por la fuerte demanda de las últimas ruedas, las “manos amigas” ofrecían dólares a precios más bajos, pero la condición es que se llevaran paquetes de USD 200 mil y los pagaran con dinero líquido. Por supuesto, era una adquisición imposible de concretar. Había que ir con $200 millones crocantes para hacerse de esa cantidad con el consabido riesgo. No se pasa inadvertido transportar 2.000 fajos de billete de $1.000 o algo menos si consiguen billetes de $2.000 que no abundan. Se necesitarían más de tres personas y muchos bolsos. Además, la ida es riesgosa porque hay que evitar a los delincuentes y al regreso a las fuerzas de seguridad que se desparramaron por la City cual fuerzas de ocupación.



Esta vez el gobierno apuntó al centro neurálgico porque de allí sale el abastecimiento de billetes a todas las mesas. Por supuesto, el precio que impusieron para hacerse de esos dólares fue menor de $1.000. Este era el objetivo central tener un valor simbólico del dólar que agrade al gobierno sin realizar ninguna transacción. El precio de $905 resultó una exageración. No hubo operaciones a ese precio ni a ningún que no se acercara a $1.000 o $1.010.

De hecho, las mesas eran solo compradoras de dólares y pagaban cifras que sonaban ridículas para los ahorristas de $930. De vender lo poco que adquirían, ni hablar. Saben que el lunes puede costar más porque no habría ganador en primera vuelta y cualquiera sea el resultado del ballotage, uno de los dos candidatos al menos, pone nerviosos a los tenedores de pesos.

La Argentina es una tierra de contrastes. Tiene un candidato a presidente que quiere dolarizar la Argentina y un ministro de Economía que impide la compra y venta de divisas con fuerzas de seguridad armadas y un escuadrón de perros, además de una legión de inspectores de Aduana y AFIP. Lo que para el candidato presidencial es una virtud -aconsejó a la gente que se deshaga de plazos fijo y compre dólares- para el ministro, un delito.

Los clientes se asombraban de la paralización del mercado. Cuando le mandaban mensaje por WhatsApp para pedir precio, salía una respuesta automática: “Por el momento no operamos por problemas de sistema”.

Por supuesto, que esto alentó la demanda de dólares MEP, donde el Banco Central tuvo que salir a cruzar a los compradores con ventas por USD 102,6 millones, a los que hay que sumarle los USD 60 millones que se gastó en abastecer a los importadores y la caída de encajes por el retiro de más de USD 60 millones de dólares en depósitos. El resultado fue una baja de las reservas de USD 193 millones a 24.797 millones. En lo que va de octubre lleva perdidos USD 4.797 millones.

Pero ahora el Gobierno celebra un swap en Renminbi (verdadero nombre de la moneda china, los yuanes son las unidades de la moneda) por 42 mil millones de yuanes, pero que todavía no tienen la autorización para convertirse a dólares. Si lo hacen, le permitirán disponer de USD 6.424 millones de libre disponibilidad porque el yuan sigue cayendo frente al dólar. Ayer cerró a 7,3155 el valor más bajo desde el 1 de diciembre de 2007. El analista financiero Salvador Vitelli, calcula que con esos yuanes deberán pagarle USD 1.500 millones al FMI y el resto irá a comercio exterior. “Sería imprudente que los utilicen para intervenir”, dijo.

El mercado de dólares financieros, mientras sucedían estas novedades en el “blue”, tuvo una rueda accidentada. El trader Esteban Monte hizo hincapié en que “el swap no despejó las dudas del mercado sobre el uso que se le pueda dar ya que no hubo un comunicado sobre la conversión de yuanes a dólares, por lo que puede ser solo un anuncio para intentar calmar los ánimos de ahorristas e inversores que ven en el dólar un refugio cierto. Algunos creen que la activación servirá solamente para el comercio entre ambos países. Quedan solo dos ruedas antes de las elecciones y la dolarización no cede. El volumen operado en el bono AL30, con el que interviene el Central, sigue cerca del último récord alcanzado el martes que fue de más de $200 mil millones. Esta vez se operaron $172 mil millones, lo que marca claramente la búsqueda de cobertura. Preocupa como se agrava la herencia porque el Gobierno sigue tomando deuda para el próximo Gobierno para evitar artificialmente la suba del dólar”.

En la plaza intervenida de contado inmediato, el MEP quedó sin cambios en $884,74, mientras el contado con liquidación (CCL) perdió $37,1 (-1%) a $925,59. En el Senebi de contado inmediato, donde no hay intervención, el MEP subió $15 a $945 y el CCL, $10 a $975.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “en el mercado de futuros la actividad fue muy intensa. Se operaron casi 3,2 millones de contratos en el Rofex y hubo ajustes a la baja de hasta 15,75%. El Central podría haber superado los USD 5 mil millones en futuros, de modo que es probable que las posiciones más cortas tengan una alta influencia de la intervención oficial. El Interés Abierto (contratos no cerrados) entre Rofex y MAE alcanzó a los 5.877 millones y está en el punto más alto en lo que va del año, habiendo agregado en las dos ruedas de la semana unos 1,216 millones, una aceleración fenomenal”.

Fin de diciembre cerró a $784,5 lo que representa una baja de $105,5 (-11,85%) y ahora la devaluación para todo el año es de 342%. El día anterior con el dólar a fin de año a $890, era de 402%.

Según Vitelli, de los USD 8 mil millones que dispone para intervenir en futuros el BCRA utilizó ayer USD 600 millones y lleva consumido USD 3.250 millones: “Al debilitarse los futuros cayeron los bonos dollar linked”. La baja de los bonos atados al dólar fue de más de 4%.

La Bolsa soportó una toma de ganancias producto de la baja de los mercados neoyorquinos que reaccionaron mal ante algunos balances y están preocupados porque no se desacelera el empleo y puede impulsar nuevas subas de tasas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años a 4,90% fue otro factor de la caída de las acciones.

En Buenos Aires se negociaron $25.470 millones y el S&P Merval de las acciones líderes, perdió 1,20% en pesos y 2% en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda equilibrada donde se destacaron las subas de Telecom (+6,10%), Transportadora Gas del Sur (+4,4%) y Banco Supervielle (+3,9%).

La rueda de hoy será tensa y el BCRA insistirá en mantener virtualmente cerrado el mercado marginal, pero no podrá evitar la dolarización. Los grandes inversores ya están buscando la manera de hacerse de dólares de manera ingeniosa y puede ser otro dolor de cabeza para el Gobierno.

Fuente: Infobae