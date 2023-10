Alejandro Fantino contó cómo quedó su relación con “Tronco” tras su tremenda pelea en vivo

Este miércoles, Alejandro Fantino protagonizó un tenso momento al aire con Sergio “Tronco” Figliuolo, uno de sus panelistas, en pleno debate político de cara al balotaje del 19 de noviembre. Enojado, el columnista abandonó el estudio.

Todo ocurrió al aire de Universo Fantino (Neura), cuando “Tronco” analizó la situación del país tras las elecciones y las estrategias que están teniendo los partidos. “Para mí que hay que salir a la calle”, lanzó.

Acto seguido se cruzó con el conductor, a quien acusó de “estar en Narnia”, deslizando que no está al tanto de la difícil situación económica que viven parte de los argentinos.

Muy enojado, después de discutir con Fantino, el columnista se retiró del aire insultando a los gritos y revoleando sus auriculares.

Alejandro Fantino y “Tronco” hicieron las pases

Minutos después del tenso momento, Alejandro Fantino grabó un video para Instagram junto a “Tronco” y en la descripción del mismo escribió: “Es mi hermano, no mi amigo, ¡y está más loco que yo!”.

En una historia que grabó junto a Figliuolo, el conductor comentó: “Estás quinto en tendencia (en Twitter)”. “Yo no estoy mal, eh. Estoy rebien”, aseguró entre risas el columnista.

“Soy el militante de Milei violento, como dice Chouza”, disparó, haciendo referencia el economista y militante K Sergio Chouza. Irónico, siguió: “¡Hola! Yo estoy rebien, no me hace daño esto, no estoy remal de la cabeza, estoy rebien ¿Ya trajeron el Rivotril?”. “Estás muy mal”, aseguró Fantino. Y, poniendo la voz aguda, “Tronco” cerró: “Estoy bien”.

Fuente: TN