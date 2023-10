Hay ballotage: ¿dónde va la gente cuando vota y la política cuando pierde?

Entre las primeras encuestas que tratan de adivinar el sentido en que se moverán los votos huérfanos del 22-O, proyecciones que anticipan una migración inicial de alrededor del 50% de los 6.267.152 sufragios de Patricia Bullrich hacia Javier Milei, un escenario de ballotage que se anuncia muy parejo y reflexiones como la de Juan Rezzano sobre la entidad y potencia reales del electorado antikirchnerista, cabe también formular otro tipo de pregunta y una aclaración anexa:

* ¿Cuánto gana y cuánto pierde, conceptualmente, el minarquista con su nueva alianza con Mauricio Macri y los halcones del PRO, que van haciendo caer, gota a gota, su respaldo al contubernio.

* Por otro lado, en términos de sufragios, esto no implica necesariamente la hipótesis de un corrimiento importante y, dado lo apretado que se espera que sea el desenlace del segundo turno, podría volverse importante aun si ocurriera de modo modesto.

Dada la ruptura de hecho de Juntos por el Cambio, sin que los cónyuges terminen de concertar el reparto de los bienes, el sistema político nacional está en plena mutación. Resta que el 19N selle el reparto del poder para que la detonación se haga total y dé lugar a un tablero nuevo y, acaso, desconcertante.

Gato, león y pato

El nacimiento de, por llamarlo de algún modo, "Juntos por la Libertad" le asegura a Milei un paquete de votos que, de cualquier manera, probablemente hubiese adquirido sin concederles nada a Macri y a Bullrich.

Más importante acaso, se hace con cuadros del macrismo que necesita imperiosamente para darle cierto volumen político a un eventual gobierno y, de modo más pedestre, para simplemente llenar los casilleros del organigrama nacional. La precariedad avanza.

En tercer lugar, el paleolibertario gana algunos puntos en el favor del mercado financiero y del Círculo Rojo empresarial, que en la campaña no disimularon su preferencia por Bullrich.

Esto es así por la transfusión de bullrichismo –más bien, de macrismo– que recibe La Libertad Avanza (LLA) como por la dilución que esto implica para las propuestas programáticas que más han preocupado: la dolarización y el cierre del Banco Central.

Ese estado de ánimo profundiza el surgido del escrutinio, la idea de que la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta fue un indicio de que la dolarización pierde impulso. No por nada la tendencia al retiro de depósitos de los bancos se frenó en seco el mismo lunes.

Ayer, el dólar blue quebró a la baja la barrera de los 1.000 pesos y los tipos de cambio negociados en bolsa se siguieron desinflando, de modo especialmente relevante el "contado con liquidación", usado para sacar divisas legalmente del país.

Ahora, ¿volverán atrás los precios remarcados en la previa de la elección general? Ay…

Y sin embargo…

La precariedad del armado paleolibertario se pone en evidencia ante el estrépito del contubernio con los halcones y la necesidad de consensuar programas que hagan de ese matrimonio por conveniencia algo mínimamente presentable.

Lo dicho: la dolarización sin dólares del minarquista parece condenada, pero Letra P viene advirtiendo que la "libre elección de monedas" que Carlos Melconian le había preparado a Bullrich se le parece bastante en el punto de llegada. Lo que no está claro es si el camino hasta ese fin estará empedrado, como el que conduce al infierno, de una permanente huida del peso, devaluación e inflación.

Hay que recordar que hasta ayer nomás Bullrich calificaba la dolarización como un modo de hacer de la Argentina "uno de los países más pobres del mundo" y que Melconian directamente hablaba de la inviabilidad de pretender comer fideos con tuco "sin que haya fideos ni tuco".

El otro tema conflictivo es el cierre del Banco Central. Este jueves, Bullrich trató de trazar una diagonal al señalar que lo importante es la coincidencia en que la autoridad monetaria "deje de emitir". Ella acepta castrarla, pero Milei no se baja de la idea de ejecutarla. "Eso no se negocia", aseveró el candidato con el gesto torvo de quien está, justamente, en medio de una negociación que no tiene idea de cómo va a concluir.

Todo esto se produce a apenas 23 días de la segunda vuelta y, acaso más preocupante, a solo 45 del cambio de gobierno.

Lo que Milei puede perder

Milei logró, casi desde la nada en apenas dos años, construir una candidatura –ni más ni menos que eso, porque territorialmente LLA es la nada misma–. Con ella no solo sacó el 30% de los votos, quedó segundo y pasó al ballotage. Bien por él.

Consiguió ese éxito en base a establecer, con praxis populista, una nueva grieta o clivaje, casta-anticasta, en reemplazo del kirchnerismo-antikirchnerismo, que ya huele a flores marchitas.

Al fichar a Macri y a Bullrich, Milei importó la grieta vieja, una que centró la campaña de Juntos por el Cambio y fracasó estrepitosamente el último domingo, cosa que la exministra prefiere ignorar. ¿Habrá segunda y será la vencida?

Asimismo, se lo ve tan necesitado –mucho más allá de los votos, aspecto en el que no le va necesariamente mal– que luce débil y lo que se presenta como un acuerdo entre un ganador y dos perdedores en realidad parece una virtual colonización de su proyecto por parte del macrismo.

Esto, que no pasa de una percepción, tiene un fundamento conceptual. Para hacerse con votos de Juntos, ¿Milei corre el riesgo de enajenarse los de una parte de la legión de argentinos que había encontrado en él un canal de expresión para su frustración?

De hecho, sus nuevos socios, en especial el expresidente, son causa relevante de esa rabia, dado su lugar en la cadena de administraciones que, en lugar de mejorar, empeoraron la situación material de la sociedad.

De la mano de lo anterior, el economista de pelo revuelto, uno de cuyos activos era no tener pasado ni rol alguno en esa decadencia nacional, acaba de comprarse una reluciente mochila de responsabilidades por las cuales dar la cara.

Entonces, ¿qué es Milei si no representa la lucha contra "la casta"?, como indicó un interesante informe de Ad Hoc.

"El concepto de 'casta' se le está volviendo en contra. Todavía falta mucho, pero se rompe un contrato, una promesa y la credibilidad", dijo el trabajo. "El error no es de ahora. El error es no haber previsto este escenario con anticipación. Manejar sin luces altas en política puede ser peligroso", añadió Javier Correa, director de la consultora, ante una consulta de Letra P.

¿Qué es Milei si se convierte en un antikirchnerista más? ¿Qué si, en lugar de virar al centro para buscar lo que le faltó a su campaña de ultraderecha, no hace más que reforzar el sesgo radical de su propuesta? ¿Qué si no dolariza, no quema el Banco Central ni enciende la motosierra?

No por nada la entente con Macri y Bullrich causó un tembladeral en LLA, con el fulminante alejamiento de legisladores locales elegidos hace apenas cinco días y un estado amplio de deliberación. Además, irritó la bajada de línea para poner orden acallando las voces más extravagantes… que son prácticamente todas.

Así las cosas, en lugar de mirar cuántos votos PRO fluyen hacia Milei, tal vez haya que observar con cuidado cuántos se le podrían fugar por la retaguardia. Nada puede afirmarse en este sentido y cabe la prudencia, pero esas preguntas ayudan a pensar el momento.

La casta habla

Dada la feudalización de Juntos –una entidad que, en verdad, no se sabe siquiera si aún existe–, el tablero se modifica todo el tiempo.

Massa suma refuerzos –sobre todo los sotto voce –, pero Cristian Ritondo y Néstor Grindetti ficharon para el team Milei. Mientras, Miguel Ángel Pichetto prometió seguir abonando su idea de un "centro democrático", concepto tan polisémico que, eventualmente, hasta podría acercarlo al gobierno de unidad que propone Massa.

El macrista y ahora mileísta Humberto Schiavoni fue la excepción en el comunicado del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio que respaldó la línea de prescindencia –libertad de acción–, ese subterfugio precario para no terminar de blanquear la fractura.

Mientras, al menos 40 integrantes de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados anunciaron su partida y dieron la mayor indicación hasta el momento de que el fin de Juntos es ineluctable., aunque este viernes Macri se esforzara en negarlo ("No se rompió", dijo en radio Mitre) El balance de poder en el Congreso calculado en la noche del domingo caducó.

Uno que se bajó del colectivo fue Luis Barrionuevo, quien, "con profunda indignación y desencanto", repudió la incorporación de Bullrich, "encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder". "La pregunta sobre 'la casta' ha inundado esta campaña y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta?", preguntó.

El país ya ha visto y oído todo.

* Para www.letrap.com.ar