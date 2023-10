La UCR le respondió a Mauricio Macri y lo liquidó: «Es un cínico»

Emiliano Yacobtti, legislador y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), respondió las críticas de Mauricio Macri. Los últimos días, en Juntos por el Cambio, fueron creciendo en tensión. La principal contienda la abrió el ex Presidente, quien responsabilizó al radicalismo de «transar» con Sergio Massa. Rápidamente se conoció la réplica.

En la semana, luego de que la coalición opositora quede en tercera ubicación, Patricia Bullrich tomó la posta y dio a conocer a quién apoyará en el balotaje. La ex candidata y presidenta del PRO llamó a una conferencia de prensa para hacer público su apoyo a Javier Milei. Pese a las discusiones, la exministra reconoció que es el dirigente que lidera el cambio.

Esta decisión removió fuertemente la tensión que ya había dentro de la alianza. Algunas fuerzas que la componen se sintieron «marginados» por la decisión unilateral del PRO. Una de ellas fue el radicalismo que hizo una convención una hora después del comunicado de Bullrich. Ese mismo miércoles, Gerardo Morales y Martín Lousteau responsabilizaron a Mauricio Macri de romper JxC.

Por su lado, Mauricio Macri resolvió salir y responderle a la cúpula radical. En declaraciones radiales, el ex mandatario devolvió el ataque: “Lousteau que trate de explicar dónde está parado. Si dice que no va a votar a Milei es que va a votar a Massa. Que lo diga. Entre Morales, Lousteau y Yacobitti se sienten más cómodos con Massa que con el PRO. Basta de tirar la piedra y esconder la mano”, disparó.

En un sinfín de cruces y ataques, Emiliano Yacobitti, nombrado por Mauricio Macri, retrucó al ex Presidente: “El cinismo que tiene Macri llama la atención. En lugar de venir a discutir cómo seguía Juntos por el Cambio lo fue a apoyar a Milei al día siguiente. Lo que no entiende Macri es que no todo se compra y se vende”, subrayó en Radio Mitre.

«El cinismo de Macri llama la atención. El que transa cree que todos son de su condición», arremetió el legislador. Y añadió: “Nos traicionó. Le hizo la campaña a Javier Milei. Impidió que nosotros pudiésemos ampliar al espacio”. La disolución de la coalición opositora parece tener fecha de vencimiento y no estaría muy lejos de consumarse.

