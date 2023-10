La UCR fue a las plazas para recordar el triunfo de Alfonsín en 1983

Con actos en plazas públicas de las principales ciudades del país, la Unión Cívica Radical recordó los 40 años del triunfo de la fórmula Raúl Alfonsín - Victor Martínez y en Santa Fe la reunión fue en la Plaza San Martín donde se congregaron dirigentes, simpatizantes, legisladores, jóvenes e incluso dirigentes de otros partidos políticos como el Pro, la Coalición Cívica, Creo y el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera.

La lectura de un documento del comité nacional sobre el legado de Alfonsín, un video con gran parte del discurso de cierre de campaña en la avenida 9 de Julio de CABA con el consiguiente rezo laico del Preámbulo de la Constitución y discursos de Leandro González, presidente del comité departamental La Capital; Leandro Stangaferro, titular de la Juventud Radical y de José Corral y Julián Galdeano, vicepresidentes del comité provincial le dieron marco a la actividad en la gris y fría tarde del lunes.

En la plaza se congregaron dirigentes con rol activo en 1983 y que llegaron a bancas legislativas en esa elección como Adolfo Stubrin, Santiago Mascheroni o Mario Pilo; dirigentes con actuación actual en el Parlamento nacional como Mario Barletta o Juan Martín, pero también provinciales, ediles e incluso presidentes comunales de la zona mezclados con jóvenes que realizan sus primeras experiencias en la juventud partidaria o en Franja Morada. En la previa al acto, no fue ajeno entre las conversaciones la definición nacional con el lamento de la ausencia de un candidato radical en el balotaje pero toda la expectativa puesta en la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación radical en diciembre.

En Santa Fe, además de la ciudad capital, hubo actos en Rosario, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Venado Tuerto, Ceres, Esperanza y Roldán, entre otras localidades.

"El 30 de octubre se cumplen 40 años del inolvidable triunfo de Raúl Alfonsín. Un hecho histórico que se completa el 10 de diciembre con la recuperación de la democracia. El "legado de Alfonsín" es una tarea de recuperación de la memoria y un motivo de celebración para ser transmitido de generación en generación", es el eje de la convocatoria surgida del comité nacional partidario que conduce Gerardo Morales. En el acto de evocación y recuerdo se hizo hincapié en la necesidad de salir "a la conquista de la igualdad" como objetivo político.

La recomendación del Comité Nacional es que en los actos no solamente se celebre aquel triunfo "de todos los argentinos", sino que también representen "una oportunidad para pensar la Argentina que viene", subrayando que ese período institucional permitió la recuperación de la libertad y la justicia.

"No es fácil estar en la calle hoy, pero es momento de tener fortalezas para tomar decisiones" dijo González, el primer orador quien recordó como legados del gobierno de Alfonsín la creación de la Conadep, instar el Juicio a las Juntas, la Ley de Divorcio Vincular y la Patria Potestad compartida. "Es un día para celebrar, no para festejar. No para escondernos sino para difundir el legado de Alfonsín" afirmó.

Stangaferro admitió que tomando el discurso que se escuchó en el video quedan el 50% de las cosas pendientes que es el compromiso de trabajo para que dentro de 10 y 20 años sean temas anacrónicos la pobreza, el machismo, etc.

A su turno, Corral destacó al titular del comité provincial, Felipe Michlig, al que definió como un emblema partidario y subrayó el propósito de su gestión de trabajar para que a 60 años del último gobernador radical -Aldo Tessio- otro correligionario ocupe el sillón del Brigadier. El ex intendente recordó que Alfonsín habló de cien años de democracia y apenas van 40; subrayó la importancia de ganarle, en 1983, por primera vez, en elecciones libres al peronismo, pero destacó además la alternancia en el poder en las últimas cuatro décadas. "No corren tiempos fáciles para los radicales. No estamos en el balotaje. No vamos a apoyar a ninguna de las dos fórmulas" afirmó para trazar como objetivos empezar a construir una nueva mayoría. En el intermedio ejercer el rol de oposición que les dio la ciudadanía. No dejó de destacar que cinco provincias serán encabezadas por dirigentes radicales y más de 500 municipalidades y pueblos de la provincia. "La política es la herramienta para transformar. La salida es por la política" remarcó.

Galdeano hizo notar los cambios de clima de 1983 y el actual. Instó a que la fecha sea el día de la Memoria no dejando de marcar que algunos dirigentes pretenden hacer creer que no hubiera existido ese gobierno pero destacó el diálogo y la tolerancia política como principales legados del ex presidente. "Tenemos que ser tolerantes, respetuosos, dialoguistas. Tener memoria, recordar para no olvidar", instó.

El acto radical se inició con la presencia de dirigentes de fuerzas afines al radicalismo como la Coalición Cïvica estando presente Sebastián Julierac; el Pro con Fernando Alí o Creo con Franco Ponce de León. Luego se sumó el presidente del PJ, Ricardo Olivera cuya presencia fue subrayada por Galdeano en su discurso. Al término del acto, fueron varios los radicales que se acercaron a saludar a Olivera y agradecerles el gesto de participar.

Saco

Varias anécdotas sobre Alfonsín fueron narradas por actores que estuvieron compartiendo actividades con Alfonsín especialmente después de haber sido presidente. Así, Corral y Mario Barletta coincidieron en haber sido advertidos alguna vez cuando se sentaron a comer con el ex presidente y se quitaron el saco. Alfonsín no lo hizo y les hizo notar "que eso es de peronistas".

Con informacion de El Litoral.