Impostores disfrazados de Radicales

No nos engañemos más, basta de mentiras y de falsas excusas. Los dirigentes de la Unión Cívica Radical que se manifiestan a favor de Massa es por que no quieren perder sus privilegios, quieren seguir prendidos a la “teta” del Estado y seguir cobrando de “arriba”, son los auténticos “ñoquis”, esos que tan mal le hacen al país desde hace tantos años.

Pasaron 40 años de democracia y como un balde de agua fría, hoy más que nunca, nos damos cuenta que es mentira que con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se cura y se educa como supo recitar ese prócer máximo de la democracia que fue Raúl Alfonsín. Es mentira, la democracia que tantos nos costó conseguir está renga y tiene muchas deudas con la sociedad en general, eso es en gran parte por culpa de estos dirigentes egoístas y mezquinos,

Todos sus argumentos son mentiras, es falso, cuento chino. Nos están destruyendo todos los sueños, nos "cagan" literalmente y de una forma descarada.

Quieren seguir prendidos, solo les importa seguir acomodados y salvados, se cagan en la gente.

Son sinvergüenzas e hipócritas, no hay otra manera de describir a estos mercaderes de la política que sueltos de cuerpo se dicen Radicales pero apoyan al integrante de un gobierno de ladrones que nos tienen al borde del abismo, que no es otra que la hiperinflación que cada día se asoma con más fuerza. Massa es más de los mismo que padecemos desde el 2003 cuando los corruptos venidos desde el sur se hicieron dueños y señores del destino de los argentinos. Apoyar a Massa es apoyar la corrupción y la decadencia, es transar con la mafia en el ejercicio del poder. Se nos están riendo en la cara, nos están tomando el pelo y piensan que no nos damos cuenta.

De Massa sabemos que forma parte de un gobierno de corruptos, que en este año y medio de ministro de economía hizo todo mal, que en pos de llegar a esta instancia despilfarró los fondos públicos con el plan platita perverso que solo generó más y más inflación, sabemos que nos mintió y no trepida en seguir haciéndolo, que forma parte de lo peor de la política y que solo le interesa el poder, que nos es confiable y que tiene muchas cuentas pendientes con toda la sociedad. De Milei solo que es un boca abierta que dice muchas pavadas y que agravió a mucha gente sin sentido, pero al menos no nos robó ni engañó, Massa si.

Los Radicales que defienden a Massa serán recordados como los grandes cómplices de un nuevo gobierno corrupto que llevará a la Argentina a lugares insospechados. Se tendrán que hacer responsables, no los vamos a perdonar.

Que sepan que no les creemos, los conocemos, sabemos por que lo hacen y que se aprovechan de la pequeña porción de poder que tienen y se abusan de ello. Siempre los vamos a recordar y condenar, tiene el boleto picado, están condenados por traidores a los principios de un partido centenario y democrático, justo lo que ellos no son.

Argentina no tiene futuro con este tipo de dirigentes, es imposible pensar que algo va a cambiar, son ellos los que se tienen que ir, no los que día a día nos levantamos temprano para laburar y mantener a nuestras familias, no como ellos que desde hace tantos años viven de arriba robando los recursos del Estado para que la política les solucione la vida a ellos y no al revés.

Voy a sintetizar mi pensamiento e impotencia por tanta impunidad: Estos tipos son corruptos, ventajeros y mentirosos, filibusteros y dueños de lo ajeno, son lo peor de la política , dan vergüenza , simplemente son unos verdaderos hijos de puta.