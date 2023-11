A la espera de su salida: en la UCR desean que Gerardo Morales termine su mandato para buscar la «reinvención»

Gerardo Morales está empezando a ser mirado con recelo entre sus pares de la Unión Cívica Radical. El presidente del partido centenario de acerca cada vez más a su viejo amigo, Sergio Massa y un sector no estaría dispuesto tolerarlo. En la UCR ya piensan en la próxima administración para renovar los aires dentro de la fuerza.

El mandatario provincial ha tenido un año repleto de aspiraciones y ninguna se cumplió. La primera gran derrota sucedió cuando tuvo que declinar su candidatura presidencial. En el 2022 había anunciado públicamente que sería quien represente a la Unión Cívica Radical en las elecciones presidenciales. Con poco apoyo de su espacio y menor consideración a nivel nacional, el gobernador jujeño tuvo que anexarse a Horacio Rodríguez Larreta.

Su imagen empeoró cuando dio la indicación de reprimir a los jujeños que se manifestaron en contra de la reforma constitucional que impulsó unánimemente. Con cientos de heridos y detenidos -sin justificación alguna- aumentó su figura autoritaria. De esa manera se ganó el repudio de gran parte de la dirigencia política que pedía el fin de la violencia institucional.

Alejado de las necesidades de los habitantes de su provincia, el presidente de la UCR inició el camino de su precandidatura a vicepresidente. Con las denuncias que llegaban desde diferentes puntos de Jujuy, fue inevitable afectar la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Según analistas políticos, fue uno de los grandes responsables en deteriorar la imagen del alcalde porteño.

Allí tampoco pasó por desapercibido ya que confrontó a miembros de su mismo espacio. El primero en ser cuestionado fue Mauricio Macri y seguidamente fue el turno de Patricia Bullrich. Esto ocasionó un gran malestar en Juntos por el Cambio, donde en varias veces se lo acusó de desertor. Además, en las últimas semanas se lo vio con Sergio Massa, quien lo calificó de «amigo».

Después de definirse quiénes iban a ser parte del balotaje, Gerardo Morales quiso dejar una imagen neutral que no existió. Si bien explícitamente no se inclinó por ninguno de los dos, el gobernador destacó que utilizará todo lo que esté a su alcance para que Javier Milei no llegue a la presidencia. Eso marca que irá a favor de Massa y que su amistad es imposible de ocultar.

En el radicalismo ven a Gerardo Morales como una carga que próximamente se quieren sacar de encima. Con sus rasgos autoritarios, su falta de ideas para reinventar la UCR, su amistad con Massa, son factores que afectan a muchos afiliados y esperan que rápidamente concluya su mandato para darte otra «frescura» al espacio.

