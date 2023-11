José Luis Espert liquidó a Sergio Massa: «Es una especie de Papa Noel ensamblado en La Salada»

José Luis Espert ha expresado su indignación ante el anuncio de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, sobre el aumento de los créditos para jubilados y trabajadores en relación de dependencia en la Argentina. Espert ha calificado esta medida como un gasto irresponsable y fuera de control por parte del Gobierno nacional.

«Un verdadero piromaníaco de la salud económica del país. En mis 35 años de ejercicio profesional como economista, nunca vi un revoleo de guita tan grande en el medio de una elección. Una especie de Papa Noel ensamblado en La Salada«, expresó Espert en su cuenta persona del Twitter mientras analizaba el nuevo plan de Massa para los jubilados y trabajadores en relación de dependencia.

¿De qué se trata el anuncio de Massa que enojó a Espert?

El anuncio de Massa establece un aumento significativo en los montos de los créditos ofrecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los jubilados y trabajadores en relación de dependencia. Los créditos para jubilados aumentarán de 400 mil a 600 mil pesos, mientras que los trabajadores en relación de dependencia podrán acceder a préstamos de hasta 1 millón de pesos. Estos préstamos se otorgarán con tasas de interés subsidiadas del 50% y se devolverán en cuotas.

Espert, conocido por su postura económica liberal, considera que esta medida es un despilfarro de recursos públicos en un momento en el que la economía argentina ya enfrenta grandes desafíos. Su indignación se basa en la creencia de que este tipo de decisiones pueden poner en peligro la estabilidad económica del país a largo plazo y aumentar la deuda pública, ya que implica que el Estado pierda frente a la inflación al otorgar créditos a tasas de interés bajas.

Además, Espert critica la falta de justificación para este aumento de créditos y señala que no tiene precedentes en ningún otro país. Considera que esta medida es un intento de ganar apoyo político a través de gastos excesivos, lo que, en su opinión, socava la integridad del proceso electoral, ya que Massa no se presenta en igualdad de condiciones frente a Javier Milei, quien no tiene el aparato del Estado para brindar estas medidas.

