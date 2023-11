A un mes de su compromiso, se separó Emanuel Noir de Ke Personajes: el contundente mensaje de su ex pareja

Hace apenas un mes, Emanuel Noir sorprendió con una grata noticia. A través de sus redes sociales compartió detalles del romántico momento en el que su pareja le propuso compromiso. En medio de la emoción el cantante de Ke Personajes dio el “sí” y ambos celebraron con una íntima fiesta familiar.



Sin embargo, la felicidad no duró demasiado tiempo y recientemente Julieta Farías, la ahora ex pareja del cantante, confirmó que ya no están juntos y tomó por sorpresa a sus seguidores. “Emanuel y yo nos separamos”, anunció a través de las historias de su cuenta personal de Instagram.

Y agregó un contundente mensaje con un pedido especial para sus seguidores y fanáticos de la banda. “Gente, no necesito que me manden más cosas de las que hace Emanuel porque es su vida”, expresó. Si bien no dio detalles acerca de los motivos que los llevaron a terminar con la relación, sostuvo: “Decidimos hacer cada uno nuestro camino”.

Por último agradeció las muestras de afecto por parte del público. “Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”, cerró. Además, también eliminó de su perfil las fotos junto a su pareja en la celebración íntima de su compromiso. Por su parte, hasta el momento, el cantante líder de la banda de cumbia no se ha referido al tema públicamente.

ASÍ FUE EL COMPROMISO DE EMANUEL NOIR Y SU NOVIA

A través de un video que se proyectó en medio del salón, Julieta Farías sorprendió a Emanuel Noir con la pregunta ‘¿Te querés comprometer conmigo?’. A lo que el músico, sin poder contener sus lágrimas, accedió con una amplia sonrisa y la emoción a flor de piel.

“Un día me preguntaste si te amaba, y te dije que sos el amor de mi vida. ¡Me pediste una demostración de amor! Y este es el acto de amor más grande que pude haberte dado. Te amo, amo lo que somos. ¡Lo que vivimos todos los días! Sos mi rey porque me tratás como una reina. Te amo y te voy a amar por lo que reste de mi vida”, compartió la mujer.

Fuente: Infobae