Belén Francese contó que empezó a vender contenido erótico: “Con lo que gano, pago el colegio de mis hijos”

Belén Francese fue noticia hace algunas semanas después de su discusión en PH: Podemos hablar (Telefe) con Andrea Rincón. Ahora, la mediática vuelve a estar en el centro de la escena porque se sumó a la venta de fotos eróticas en DivasPlay.

En su cuenta de Instagram, la panelista de Polémica en el bar (América) publicó un video en el que se mostró preparándose para una producción de fotos de alto voltaje a las que se pueden acceder pagando 15 dólares mensuales.

“Lo pedís... lo tenés. Rompiendo todo junto a DivasPlay, Vení a divertirte y disfrutar conmigo. Ingresá a la página, crea un usuario y enjoy (disfrutá en inglés) de todo el contenido que subiré”, escribió en la publicación.

En diálogo con Paparazzi, la exvedette reveló los motivos que la llevaron a hacerse un perfil en esa plataforma. “Amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y DivasPlay ¿Qué más?”, explicó.

La madre de Vitto, de 2 años, comentó: “Todo lo hago por mi hijo. Con lo que gano pago el colegio”.

Por último, comentó que su esposo, Fabián Lencinas, tuvo mucho que ver con la decisión de que se sumara a la venta de imágenes XXX. “A mí me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije ‘bueno, ahora es el momento porque me siento plena’. Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo”, cerró.

Con informacion de Todo Noticias.