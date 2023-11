La entrevista de Javier Milei con Jaime Bayly: “Hubo irregularidades en la elección que ponen en duda el resultado”

En medio de un clima político polarizado por el balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, puso en duda los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre, asegurar que “hubo irregularidades” que favorecieron a su contrincante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo atribuyó a que “la Justicia electoral está muy influenciada por el poder político”.

Durante una entrevista, el periodista chileno Jaime Bayly le preguntó al diputado nacional si los comicios de la primera vuelta “fueron limpios”. “Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”, sentenció Milei. En el ida y vuelta de la conversación, el conductor televisivo repreguntó: “¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente?”. El candidato presidencial insistió y apuntó contra la imparcialidad de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que es el máximo organismo judicial a cargo del proceso electoral: “No, ese poder está muy influenciado por el poder político. Se sabe bien esa que quien controla los votos, controla todo”.

Jaime Bayly, que se mostró de acuerdo con las ideas políticas de Milei, siguió con la siguiente pregunta: “Si el que cuenta los votos es La Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar un resultado de buena fe?”. El dirigente libertario, que no desmintió esa categórica afirmación, respondió: “No, no lo podés aceptar. Pero el tema es ¿qué otras alternativas tenés para jugar?”.

Días atrás, la CNE emitió un comunicado en el que desmintió que existieran las irregularidades pronunciadas por los voceros de La Libertad Avanza y advirtió que se trató de “invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas”. En el escrutinio definitivo, la fuerza política de Javier Milei no hizo denuncias sustantivas que modificaran el resultado electoral en su favor.

“Las elecciones no son un servicio público a cargo de una autoridad estatal, sino un acto de soberanía, de amplia participación y con controles recíprocos, en el que intervienen ciudadanas y ciudadanos sorteados como autoridades de mesa y fiscales designados por las agrupaciones políticas”, señaló en la comunicación el organismo encabezado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

Pese a su grave denuncia que apunta a la integridad del proceso electoral, Milei admitió que si en la elección del próximo 19 de noviembre “no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, no seríamos dignos ganadores de las elecciones”. “Si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice. ¿Que otra cosa podría querer controlar?”, dijo, e instó a reforzar la fiscalización partidaria en favor de La Libertad Avanza. “Nosotros pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos. Si la gente no nos acompaña, ¿después no te quejes, no?”, exhortó.

Con la misma impronta, el dirigente libertario rechazó la idea de cambiar el feriado del lunes 20 de noviembre para incentivar la participación electoral, ante la posibilidad de que haya gente que aproveche ese fin de semana largo para descansar. “No lo tenés que cambiar, lo tenés que dejar igual. Si no te hacés cargo de ir a pararlo en las urnas a Massa y preferís irte de vacaciones, si después te arruinan la vida, no llores porque fuiste cómplice”, aseveró, categórico.

“Un patriota”: la defensa de Javier Milei a Mauricio Macri

En una fundamentación de su pacto con Mauricio Macri después de las elecciones generales del 22 de octubre, Javier Milei se defendió: “No he pactado con la casta”. “Una de las cosas que siempre he explicado del gobierno de Macri es que tenía las ideas correctas, la dirección correcta, pero había un problema de la velocidad”, agregó, y dijo que por ese motivo “fracasó” y que “le pondría 4″ como nota.

En su interpretación sobre esa experiencia fallida, el libertario atribuyó el fracaso a que Cambiemos era una “alianza heterogénea con la Coalición Cívica, el ala izquierda del radicalismo y la parte más blanda del PRO conspiraba contra la dirección que llevaba”.

“Ellos creían que Juntos por el Cambio era un vehículo ganador, entonces decidieron mantener esa sociedad electoral y frente a la derrota es muy bueno el punto que hace Patricia Bullrich con Macri, que decían si ‘no somos el cambio, no somos nada’. Acá había dos opciones de cambio y eligieron La Libertad Avanza. Y Lo lógico es que acompañen a La Libertad Avanza ahora”, amplió. Además, aseguró que en su lugar también hubiera apoyado a Patricia Bullrich en un balotaje porque “es la forma en que se hace las cosas”.

Por otro lado, Milei respaldó con contundencia al expresidente por haberse corrido del escenario electoral y no haber sido candidato. “La gente subestima el rol patriótico de Macri”, manifestó. Y ante la pregunta de si el fundador del PRO “se inhibió” ante la chance de una derrota en las urnas, el diputado nacional dijo que Macri tuvo un “gesto de grandeza que, al correrse, sacó de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Él jugó un rol estratégicamente muy importante en términos patrióticos. Terminó con la grieta entre kirchnerismo y macrismo. Al correrse, él le dejó sin sentido a Cristina. Y Cristina tuvo que salir a buscar un heredero”, insistió.

Para Milei, Sergio Massa es un “enemigo”

El candidato de La Libertad Avanza también cuestionó a Sergio Massa por realizar anuncios de gestión en momentos en que la ley electoral prohíbe expresamente tales prácticas. En sus palabras, el ministro de Economía habría manejado esta situación con “destreza”, utilizando recursos del presupuesto nacional para promocionar su candidatura.

“Cuando vos tenés una situación tan miserable como la que tiene Argentina, donde vos hoy tenés más de 40% de pobres, más de 10% de indigentes, dos tercios de los jóvenes de 0-14 años son pobres. En ese contexto, cuando vos hacés inyección de dinero, en el corto plazo a vos te da la sensación de que tu bolsillo se agrandó enormemente, y van y votan”, dijo Mieli.

“Pero ‘contra nada’ es mejor que ‘nada contra nada’. Es un sistema perverso. Nosotros lo llamamos el modelo de la casta”, remató.

Sin embargo, el libertario matizó el impacto de la victoria de Unión por la Patria: “Que el peronismo haya sacado el 37% de los votos es bajo, es la peor elección que han hecho en toda su historia. Uno lo tiene que mirar con esa lógica. Hay todo un proceso de lavado de cerebro que hace que estén inclinados a abrazar ideas de corte socialista.”

Javier Milei tampoco dudó en considerar a Massa “como el enemigo”, y no un mero adversario electoral. “Él es la continuidad del modelo de la casta, es la mejor expresión de la casta. Si la casta son los políticos ladrones, ¿qué ladrón es más grande que el kirchnerista? Está rodeado de los ladrones de La Cámpora, los cuales los iba a echar y los tiene escondidos”, concluyó.

Con información de www.infobae.com