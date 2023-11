Se recalienta el precio del dólar: revelan las nuevas proyecciones de 40 bancos y consultoras para el próximo año

En medio de un escenario de tensa calma previo a las elecciones, ya que el precio del dólar oficial se encuentra "congelado", mientras que las divisas en los mercados libres se ubican en torno a los $900, se publicaron este martes nuevos pronósticos de economistas nacionales y extranjeros de bancos y consultoras para el tipo de cambio, inflación y actividad.

Así, los 40 analistas que participaron del relevamiento mundial llevado a cabo por FocusEconomics, estipulan que la situación de Argentina es muy compleja desde diversos aspectos, y en consecuencia, sostienen su tendencia al alza para la cotización del dólar y de los precios de la economía.

Incluso, desde el día posterior a las PASO el tipo de cambio oficial mayorista se ubica "clavado" en los $350,1, mientras que la inflación mensual desde entonces superó el 12%. Por eso se espera un salto muy alto.

A la vista se presentan como grandes problemas la alta inflación, la devaluación de la moneda, el cepo cambiario y la incertidumbre tanto política como económica.

"La economía seguirá contrayéndose el próximo año, a medida que los consumidores sufran los efectos prolongados de la hiperinflación y el debilitamiento del peso en su poder adquisitivo. Dicho esto, la recuperación de las exportaciones debería amortiguar la desaceleración", destacan los expertos en el informe de FocusEconomics.

Precio del dólar esperado

En base a un escenario alcista para las distintas variables, se espera que el dólar mayorista, hoy en $350,1, afronte una fuerte suba y se acomode a las referencias en el mercado libre y al ritmo inflacionario.

De esta manera, los panelistas de FocusEconomics consensuan que el peso finalizará 2024 en $1.351 por dólar mayorista, unos $135 más respecto a las proyecciones realizadas en el informe anterior (octubre).

"Se espera que el peso se debilite aún más el próximo año en medio de una financiación monetaria sostenida del déficit fiscal", afirman los economistas encuestados .

En resumen, si se toma el precio actual de $350,1, indica que desde ahora hasta fines del año que viene el dólar oficial mayorista podría escalar 286%, muy por encima de la inflación prevista para todo 2024 de 189,7%.

El precio negociado en la actualidad en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex, para el plazo más extenso que hoy se opera el dólar mayorista, que es octubre del año que viene, ronda los $1.390. Es decir, en un período más breve ya supera las estimaciones de economistas de diciembre 2024.

Economista por economista, el precio de dólar esperado

Por el lado de las proyecciones de los economistas para el tipo de cambio mayorista para fines del año que viene, la tendencia sigue siendo en alza.

Los pronósticos de precios más altos para el precio del dólar interbancario para fines de diciembre del 2024, están lideradas por las consultoras nacionales OJF & Asociados de Orlando Ferreres ($2.885), Equilibra ($1.968) y Quantum de Daniel Marx, con una previsión de $1.929.

Estas proyecciones para dentro de 14 meses no contemplan que se realizan para la Argentina, con todo el largo plazo que significan para estos pronósticos un entorno tan cambiante e incierto, sin saber todavía quién será el próximo Presidente de la Nación, cuál será su plan económico y cómo se encararán los distintos desequilibrios económicos presentes, como la falta de divisas, el elevado déficit fiscal y tantos otros problemas.

"El horizonte esperado involucra una corrección del tipo de cambio que va siguiendo a la inflación, pero también una corrección en el marco de la implementación de un programa de estabilización que conlleva la corrección de desequilibrio en precios relativos, incluyendo el tipo de cambio", resume a iProfesional Fernando Baer, economista de la consultora Quantum.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, que aguarda $1.665 para fin de 2024, agrega: "Todavía, al no saber quién va a estar gobernando el año que viene, fijar un precio de dólar para diciembre 2024 es una lotería. Sobre todo porque no se sabe qué programa económico se establecerá y todo es muy incierto. Por lo que vemos que hay una elevada incertidumbre y que el tipo de cambio, probablemente, sea mucho más elevado que el actual".

Respecto a las perspectivas para el año que viene, agrega: "Si bien se recuperarán algo de dólares por la cosecha, el tema es que en reservas se está llegando a un piso, al igual que la deuda comercial que se llegó a un límite. Entonces, el próximo año sería saludable resolver estas dos cuestiones, más la deuda con el Fondo Monetario".

Es decir, en consecuencia, para Menescaldi, en 2024 se necesitará conseguir dólares, por lo que "es probable que el tipo de cambio sea mucho más alto que el actual, ya que hoy no sirve para estabilizar la demanda para el sector externo", finaliza.

Inflación que viene y actividad en baja

Los desafíos en diferentes aspectos que tendrá la Argentina en los próximos meses serán claves. En especial, en el intento de equilibrar las distintas variables que generan distorsiones para poder crecer y estiman que la inflación será más alta a lo esperado.

"Un posible incumplimiento de la deuda, la continuación de políticas hostiles al mercado y una mayor caída de la moneda plantean riesgos a la baja", advierten los economistas nacionales y del exterior relevados.

Bajo este análisis, los panelistas de FocusEconomics prevén que el PBI se contraerá un 1,3% en 2024, 0,1 puntos porcentuales menos que o previsto en el informe del mes pasado.

"La inflación será en promedio más alta en 2024 que este año, impulsada por el colapso del peso en medio de una financiación monetaria desenfrenada del déficit fiscal. El ajuste fiscal postelectoral plantea el principal riesgo a la baja", resumen los analistas.

De esta manera, el informe internacional prevé que los precios al consumidor aumentarán 189,7% en promedio en 2024, 17,6 puntos porcentuales más que los pronosticado en el relevamiento de octubre.

* Para ww.iprofesional.com