Alberto Asseff: "El radical de a pie va a votar a Javier Milei"

Alberto Asseff, diputado nacional por Juntos por el Cambio, aseveró que "la oposición siempre tiene que ser constructiva en un país serio". La decisión que tomará el radicalismo de cara al 19 de noviembre y la situación actual de Juntos tras el acercamiento con Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué tienen que hacer los radicales? ¿Votar a Sergio Massa o a Javier Milei?

Una aclaración que no puedo dejar de formularla es que fui secretario general de la Juventud Radical y, además, es cierto que tuve alguna relación con el gobierno de Arturo Illia, cuando tenía 19 años, un tierno joven. Hoy a los 19 años se es más maduro. Tuve militancia desde muy chico.

También acompañé a Ricardo Balbín en muchas oportunidades, pero hace muchos años que fundamos un partido político separado del radicalismo, aunque muchas veces convergente con él, por eso en Juntos por el Cambio nos reencontramos.

El radical de a pie va a votar a Milei, pero por una razón sencilla: el radical tiene muy altos los valores morales, institucionales, del sentido que tiene que dársele a la política, que debe ser decente, y no concibo un radical que pueda votar por la continuidad de un sistema que a todas luces muestra que la corrupción aflora de una manera vergonzosa y espantosa.

Ese factor que algunos desconsideran es muy decisivo para el radical de a pie. Y ese radical de a pie determinará que muchos dirigentes radicales, incluso que tienen funciones institucionales, vayan definiéndose por mucho menos que una neutralidad y se inclinarán por el voto a Milei.

AG: Habló de Illia, Balbín, los dirigentes históricos del radicalismo. ¿Hoy lo votarían a Milei?

Sí. Porque no votarían por Massa. La ecuación es así: no es tanto por Milei, sino por la contraria, por los que no pueden votar a Sergio Massa.

AG: Milei también atacó bastante al radicalismo, en particular a la figura de Raúl Alfonsín.

Es cierto. Pero también es real que levantó la figura de Leandro Alem como una figura moral y liberal. Además, habló muy bien de Marcelo T. de Alvear, quien fue fundador del partido radical y amigo estrecho de Hipólito Yrigoyen, su sucesor. Como vicepresidente tuvo a una figura fundamental de Yrigoyen, que fue Elpidio González. Es decir, que no se puede establecer una distinción, una separación aguas tan rotunda.

Milei tiene una idea respecto de algunas actitudes de Alfonsín, pero eso ya quedó en la virulencia de la campaña. Él sabe muy bien que el radical, como digo yo, el de a pie está apoyándolo y eso también hay que valorarlo.

Los radicales aliados al candidato de UxP

Nuria Am: ¿Qué piensa de los radicales que sí apoyan a Massa?

Lo de Gerardo Morales diciendo que no podrá pagar los sueldos es sumarse a la campaña del miedo. Es esa llamada campaña negativa que parece que da más resultados que la positivas. Morales desnudó que es amigo de Massa y Sergio Massa le prometió ser ministro, esa es la cuestión.

Yo no conversé con Milei ni un milímetro de tiempo ni de formas para ver cuáles serán nuestras funciones en un eventual gobierno suyo. El partido UNIR y yo lo apoyamos, junto con Patricia Bullrich, como lo dijimos espontáneamente porque creemos que la libertad y el cambio deben ser un solo as y tienen que ser, quizás, el nuevo nombre de la reformulada coalición de gobierno si gana Milei o de oposición si gana Massa.

El futuro de Juntos por el Cambio

NA: ¿Cree que debería ser rebautizado el nombre "Juntos por el Cambio" por "Libertad por el Cambio"?

Claro. O "Libertad para el Cambio".

NA: O sea, Mauricio Macri y Bullrich están fuera de lo fue JxC. ¿Juntos por el Cambio no existe más?

Eso no se puede decir, no es que no existe más. Parlamentariamente, en el Congreso existe. Existe la voluntad de mantenerlo. Si la elección la gana Javier Milei, de todas maneras el plan A tiene que ser reformular la fuerza que sustente al gobierno de Milei para fortalecerla. Quizás ahí hay que hacer esa reformulación del nombre.

Si pierde Milei, algo que descarto, lo mismo hay que hacer. Porque el sistema institucional necesitará una fuerte oposición que sea constructiva. La oposición siempre tiene que ser constructiva en un país serio, en uno que quiere llegar a algún destino. Necesita una oposición que contribuya y no que obstruya. Es lo mismo "La Libertad para el Cambio", "La Libertad y el Cambio" o como se la quiera llamar.

La cópula que une las dos palabras es indiferente, lo importante es que la libertad se ganó un lugar porque nosotros estábamos planteando un cambio y la sociedad, mayoritariamente dentro del cambio, dijo "no se olviden que el cambio fundamentalmente tiene un eje, que es la libertad". Hay que reconocerlo y está bien porque, además, es un valor altamente importante para destrabar Argentina y darle un rumbo de prosperidad. La libertad es fundamental.

AG: Es decir, si gana Milei, Juntos por el Cambio o parte de JxC, con esta nueva alianza con el partido de Javier Milei, serían oficialismo. ¿Pasaría parte de JxC a ser oficialismo en caso de que gane Milei?

Para empezar, seríamos oficialismo parlamentario, sin dudas. Seguramente Milei convocará a gente de las filas del cambio de JxC para colaborar con su gestión. No hay que olvidarse que para gobernar mínimamente se necesitan 1500 o 2000 personas que tengan experiencia y capacidad de gestión. Hablo como la base mínima. Y esas 2000 personas no sobran en Argentina.

Tenemos una crisis dirigencial, no es solamente económica. Es una crisis muy profunda, es moral. Hay que apelar a todos los recursos, empezando por los humanos. Si queremos potenciar los recursos naturales o materiales que tiene Argentina debemos empezar por buscar los recursos humanos. En esa materia, son los recursos humanos dirigenciales y los recursos humanos del llano, o sea, de nuestra población, que son inmensa y potencialmente muy grandes, pero lamentablemente muchos manifiestan que se va del país por la inseguridad, entre otras cosas. Hay mucha resignación en Argentina.

Esto es lo que tenemos que trabajar en serio para ir a fondo. El cambio a fondo es ir con el cuchillo hasta el hueso, pero no para hacer de carnicero sino para una cirugía planificada.

El recuerdo de Edi Zunino

Antes de cerrar, quería rendirle un homenaje a un hombre de los suyos que es Edi Zunino, con quien tenía conversaciones tan extensas y muchas veces enriquecedoras. Un hombre de una profundidad y serenidad para el análisis extraordinaria.

Con información de www.perfil.com