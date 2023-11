El Ejército inició un sumario contra un ex capitán que criticó la gestión de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa

El debate entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel del miércoles pasado estuvo cargado de tensión y varios encontronazos. Los compañeros de fórmula de Sergio Massa y Javier Milei se enfrentaron en diferentes tópicos y, en un momento del acalorado intercambio, uno de los cruces surgió respecto del sentimiento de los militares por el actual jefe de Gabinete, quien ocupó dos veces el cargo de ministro de Defensa.

“Pregúntenle al personal militar qué piensa de mi gestión como ministro”, soltó el funcionario oficialista, aludiendo una valoración positiva. La dirigente de La Libertad Avanza contraatacó con una chicana: “No sé, en la Antártida no te quiso votar nadie... en las cárceles sí, ahí la hicieron bien”.

El breve ida y vuelta repercutió en las redes sociales, donde ex miembros de las Fuerzas Armadas salieron a criticar la gestión de Rossi al frente de la cartera de Defensa. Uno fue Iván Volante, capitán retirado del Ejército.

“Agustín Rossi dijo ayer que los militares lo queremos: mentira Rossi, no te queremos, ninguno te quiere. Quizás algún que otro coronel de aviación de Ejército que le gustaba arrodillarse”, comenzó el ex militar a través de su cuenta de TikTok.

Y continuó asegurando: “Cuando eras ministro de Defensa te quedabas casi siempre a dormir en la quinta en Campo de Mayo con familiares, amigos, hacías fiestas con la plata de los impuestos, camareras, seguridad, choferes. Y como no te alcanzaba al otro día en vez de irte a trabajar en auto, te ibas al aeródromo donde te llevábamos hasta un helipuerto en helicóptero y de ahí te ibas en auto a tu oficina. Un par de veces te llevé yo. Llevabas a tus hijos y a tus amigos a dar vueltitas en helicóptero. 2500 dólares la hora salía tu caprichito”.

“Sos exactamente igual que (Martín) Insaurralde, que Massa, que Cristina Kirchner, que todos los delincuentes que fundieron y robaron el país. Espero que la gente esta vez se dé cuenta”, finalizó Volante.

Luego de que se viralizara este video, el Ejército Argentino repudió las manifestaciones de Volante, al entender que “menoscaban gravemente la imagen institucional”.

Volante, según pudo saber Infobae, continúa adelante con los trámites para su retiro. Es decir, sigue en actividad. En ese marco, desde la institución divulgaron un comunicado en el que se informa que, en su contra, “se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

Al margen, a los cuestionamientos contra Rossi también se sumó Carlos Quintela Dansey, ex teniente de fragata de la Armada, quien tildó de “pésima” la gestión del ex ministro.

“Dejen de hablar de revalorización salarial, si el peso no lo quiere nadie. En los bancos y cuarteles no tenemos comidas para la guardia. El adiestramiento en navegación son unos escasos días al año que vuelven inseguros a nuestros comandantes a la hora de amarrar un barco”, afirmó.

“Fui jefe de comunicaciones en la base naval de Mar del Plata en los años 2019 y 2020 y el despliegue por el coronavirus fue una obra de teatro. No salió nadie a ningún lado, si no había ni combustible para cargarle a las dos camionetas que tiene la Armada Argentina para toda la Costa Atlántica”, siguió los reproches Quintela Dansey.

Para finalizar, contó el motivo por el que decidió renunciar: “Me fui de baja hace un año y medio. Soy papá y con el sueldo oficial en mi país no podía mantener a un hijo como corresponde. Emigré como otros miles de jóvenes y ahora vendo celulares en España para darle un mejor futuro a mi hijo. No me importa haber tirado 12 años de carrera por la borda, si ahora no soy preso de políticos ladrones y corruptos a los que me obligaban a rendirle honores”.

