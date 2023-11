Gerard Piqué rompió el silencio sobre su separación de Shakira y no se guardó nada: “Solo saben el 10%”

Ya pasaron casi dos años de la escandalosa separación de Gerard Piqué y Shakira. Mientras que la cantante hizo varias menciones a la ruptura -incluida una canción que rompió todos los récords-, el exfutbolista prefirió no hacer declaraciones al respecto hasta que el tema se enfriase en los medios. Y ese día por fin llegó.

En diálogo con el periodista Jordi Basté el programa radial español El Mon (RAC1), el ídolo del Barcelona se refirió a cómo quedó expuesta su vida privada en el último tiempo.

“Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia”, aseguró. Y precisó: “La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”.

Además, remarcó que la mayoría de las noticias en torno a su disputa con la artista colombiana son habladurías: “Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. ¡Tampoco lo quiero porque es privado!”.

Por otra parte, en un adelanto de una entrevista que concedió a Joaquín, el novato, Piqué también respondió sobre cómo cambió su vida íntima en el último tiempo y reconoció que empezó a tener más sexo a partir de su relación con Clara Chía Marti. “Ahora estoy en más”, dijo y muchos internautas interpretaron que esa frase se trató de un dardo para la intérprete de “Te felicito”.

Fuente: TN