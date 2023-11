El dólar oficial sale del freezer: por qué el mercado desconfía de las mini devaluaciones diarias y prevé "corrección significativa"

El tipo de cambio oficial cumplió el martes tres meses de congelamiento a $350, valor en el que quedó planchado luego del salto del 22% post PASO. Pero a partir de este miércoles saldrá del freezer, dado que se retomará el esquema del crawling peg, el mecanismo de minidevaluaciones diarias del dólar mayorista que va regulando el Banco Central.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que en la rueda del martes hubo "operaciones pactadas para mañana (es decir para este miércoles) en el segmento mayorista en $353,50, que anticipan la corrección anunciada"

Y es que días atrás el ministro de Economía Sergio Massa negó la posibilidad de implementar una devaluación tras el balotaje, y afirmó que "hay establecido un acuerdo con el Fondo que prevé que el 15 de noviembre empieza el crawl". Y precisó que "el primer día serán $3".

Fuentes oficiales confirmaron a la agencia Télam que, tal como había adelantado el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, el ritmo de ajuste gradual será de 3% mensual aunque acotaron que "esto no quiere decir que haya subas inmediatas, ni tampoco se puede precisar de qué magnitud", y recordaron que la fecha del descongelamiento del dólar oficial a $350 fue acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para los analistas, es una decisión correcta reactivar el régimen del crawling peg, dado el atraso del tipo de cambio, pero criticaron que un ritmo del 3% mensual es "bajo" en un escenario donde la inflación de noviembre retornará a los dos dígitos, según las proyecciones de consultoras privadas.

En ese marco, los expertos consideran que ese ritmo no es sostenible en el tiempo porque "es inconsistente" con la necesidad de acumular reservas, por lo cual especulan que a lo sumo podría mantenerse hasta el 10 de diciembre, pero prevén que luego, gane quien gane, será inevitable una corrección significativa del tipo de cambio oficial para recuperar la competitividad y poder sumar divisas.

Dólar oficial: ¿a cuánto llega el atraso cambiario?

Un informe de GMA Capital indicó que "desde la devaluación del 14 de agosto, como resultado de la inflación creciente y el dólar pisado, el tipo de cambio se apreció 38%. Y remarcó que "se encuentra en su nivel más bajo desde 2017, y de mantenerse está dinámica, pronto estaría cerca de alcanzar el nivel que dejó el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Santiago Manoukian, economista de Ecolatina calculó que "el tipo de cambio real multilateral ya está cerca de 15% más atrasado de lo que estaba el día previo a las PASO y 30% más atrasado de lo que estaba después del pico del día posterior a las elecciones primarias".

A su vez, la consultora Eco Go señaló que el tipo de cambio real ya perforó el piso de esta gestión registrado en octubre del año pasado cuando se aceleraron los precios en el recambio de ministros de Economía, y el dólar oficial mantenía un esquema de crawling peg intentando anclar la nominalidad" y puntualizó que "ese tipo de cambio, a precios de hoy, supo ser $365".

Asimismo, precisó que "el dólar de $350 post PASO ajustado por inflación es de $484, el nivel actual se ubica apenas 13% por sobre los mínimos de noviembre de 2015, antes de la asunción de Mauricio Macri.

Crawling peg de 3% mensual: ¿qué opinan los analistas?

Ignacio Zorzoli, Director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) planteó que "el esquema de crawling peg ccon una devaluación del dólar oficial del 3% en el contexto de una inflación mensual que difícilmente se ubique en el corto plazo por debajo del 8%, solo genera más atraso cambiario".

"Las reservas netas hoy tienen un valor negativo de unos u$s10.500 millones. Esto, sumado a un atraso cambiario, el plan de devaluación que está anunciando el gobierno, es poco sostenible en el tiempo", auguró.

Manoukian evaluó que un ajuste "de 3% mensual no resuelve el problema de fondo que es que el tipo de cambio oficial sigue estando barato, atrasado, y eso sigue favoreciendo un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario que es inconsistente con la necesidad de acumular reservas internacionales".

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras subrayó que "con el dato del Índice de Precios al Consumidor de octubre, el tipo de cambio oficial registra el mayor atraso versus inflación en lo que va del mandato de Alberto Fernández". Y aseguró que "el dólar oficial está 15% por debajo del punto al que había llegado antes del salto devaluatorio y 40% abajo del nivel al que llegó con esa medida, de modo que el crawling sin plan de estabilización creíble no puede ser una solución por sí solo, aunque es mejor que el tipo de cambio fijo".

Para Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, "no es sostenible ni siquiera para esta semana ese ritmo", y aseguró que retomar un ajuste de 3% mensual "no es significativo para cambiar algo, con una inflación del orden del 10% y el atraso que se produjo por dejar clavado el dólar en $350".

Franciso Ritorto, economista de ACM, estimó que "en noviembre es probable que se pueda mantener esta dinámica cambiaría, pero en caso de continuar con una inflación cercana al 8%/10% mensual, a fin de año tendría una apreciación cambiaría mayor a lo registrado en 2017 y/o 2015".

"Esta pérdida de competitividad empeora una situación de reservas más que delicada -, por lo que esta decisión del régimen cambiario va en dirección contraria a la necesidad de divisas del BCRA", razonó.

Crawling peg: ajuste con sabor a poco

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibral juzgó que "es positivo ir saliendo de ese esquema de tipo de cambio fijo porque cada mes que congelas acumulas más distorsión y después el salto o la corrección que vas a tener que hacer es mayor".

En ese marco, el economista dijo que "3 % mensual es mejor que cero pero luce muy bajo con respecto a la inflación que probablemente esté en una velocidad crucero de 10% mensual, un poco más o un poco menos, dependiendo de qué haga el próximo presidente electo".

De igual mirada, el analista financiero Christian Buteler juzgó que "las chances de sostener un crawling peg al 3% con una inflación al 8%-10% mensual es de cero". Y pronosticó: "Un crawling peg al 3% mensual tiene poca vida, después de las elecciones empieza un partido nuevo donde las reglas no sabemos cuáles van a ser. Puede llegar a funcionar hasta el 10 de diciembre si gana Milei".

"Pero si triunfa Massa no podés sostener un dólar viajando al 3% con una inflación viajando al 9 o 10% mensual. Si gana Massa no va a tener mucho periodo de gracia porque hace 14 meses que es ministro, es decir que va a tener que empezar a tomar decisiones. O sea que el lunes, o a más tardar el 11 de diciembre, empieza otro partido", auguró.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, "la decisión de descongelar el tipo de cambio oficial es correcta, pero un crawling del 3% parece bajo dada la nominalidad de la economía", y aseveró que "no hay reservas en el BCRA para sostener un tipo de cambio apreciado".

"En el mejor de los casos podemos inferir que esa decisión está relacionada con un plan de estabilización que vendrá más adelante donde sí se producirá previamente la búsqueda del ordenar los precios relativos", especuló.

Dólar oficial: ¿cuál debería ser el ritmo del crawling?

El economista Federico Glustein argumentó que el ritmo del crawling peg "debiera ser superior (al 3%), para recuperar lo perdido por la inflación y para estar por encima del costo de vida inflación mensual, por lo menos, entre 3 y 5 puntos porcentuales por arriba". En tanto, la consultora FMyA alegó que un ritmo "lógico" de crawling en la actual coyuntura sería +$3 día 1 y después inflación semanal".

Para la economista Natalia Motyl, "es totalmente insostenible" un ajuste devaluatorio de 3% mensual, y aseguró que "con el nivel de reservas actual debería acelerar el ritmo de crawling peg en un 10%".

"Independientemente del resultado, el mercado hoy descuenta que habrá una devaluación que hoy es pateada hacia adelante por cuestiones electorales. Ante ese escenario, el martes después de las elecciones habrá una mayor demanda de dólares por cobertura, con lo cual habrá presión al alza del dólar, y reservas netas en rojo se hace insostenible la política monetaria, por lo que el Gobierno deberá o devaluar o acelerar el ritmo de crawling peg", vaticinó,

Asimismo, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go sostuvo "que está bien reactivar el crawling pero debería ser a otro ritmo, inflación menos algún punto, para no seguir apreciando más" al tipo de cambio. Según su visión, este ritmo de 3% mensual "es transitorio" porque "no le sirve a nadie, es seguir acumulando distorsiones, te vas te vas apreciar cada vez más, los importadores te van a pedir cada vez más dólares que no tenés, y los exportadores te van a retacear todos los dólares".

"Después de la elección se va a barajar otra cosa. Si gana Massa puede ser que lo siga sosteniendo hasta el 10 de diciembre. Pero si quieren armar un plan de estabilización la corrección del tipo de cambio tiene que ser más grande" enfatizó para recuperar la competitividad perdida entre el 14 de agosto y ahora. Así, en Eco Go estiman que la corrección cambiaria debería ser entre 40% y 50%

"Tienen que hacer un retoque de entrada en diciembre, al menos para actualizar el tipo de cambio real a lo que estaba el 14 de agosto. Pero un retoque con algún conjunto de medidas, no como la última vez en la post PASO que fue un salto y nada más", aclaró. En ese marco, Menescaldi comentó: "Nosotros prevemos que tenga algún ajuste parcial en diciembre, y otro ajuste más importante entre marzo y el segundo trimestre del año que viene".

Manoukian coincidió en que un ritmo de 3% mensual de crawling "podría ser una medida temporal hasta tanto se aplique un programa de estabilización, o se busque en algún momento generalizar todavía más el desdoblamiento cambiario para el caso de las importaciones, otra incógnita que hay". Y añadió que "estamos todavía a la espera de un programa de estabilización que recree las condiciones para acumular reservas internacionales que va a ser algo muy relevante sobre todo de cara a vencimientos de deuda en dólares".

* Para www.iprofesional.com