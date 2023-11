Bono para jubilados ANSES: quiénes cobran $55.000 en diciembre

La ANSES indicó que cuatro grupos de jubilados y pensionados recibirán un bono de $55.000 y un plus por la suba del salario mínimo. El refuerzo extraordinario está dirigido a todos los jubilados que no superen el haber mínimo ($105.713). En tanto, quienes se jubilaron con 30 años de aportes y sin moratorias recibirán un extra de $22.207 correspondiente al complemento del 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil.



En diciembre, aquellos que perciban hasta una jubilación y media cobrarán $15.000 por el refuerzo alimentario de PAMI, siempre y cuando estén afiliados a la obra social.

Bono ANSES de $55.000: quiénes lo cobrarán en diciembre de 2023

El refuerzo extraordinario de $55.000 está destinado a:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($105.713).

Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).

Jubilados que no accedieron a moratorias ni planes de pago.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Bono PAMI de $15.000: cómo cobrarlo en diciembre de 2023

En diciembre, aquellos jubilados y pensionados afiliados al PAMI que cobren un haber y medio recibirán un plus de $15.000.

El monto se acreditará de manera automática según el calendario de pagos de ANSES, sin la necesidad de realizar ningún trámite.

Aumento, bono y aguinaldo: cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en diciembre 2023

El monto que percibirán los jubilados junto al aumento de la jubilación mínima, medio aguinaldo y bono de $55.000 en diciembre queda de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán por el haber, el medio aguinaldo y el bono de $55.000: $213.569.

Jubilaciones y pensiones de dos mínimas percibirán por el haber, la segunda cuota del aguinaldo: $317.139.

Jubilados que no accedieron a moratorias ni planes de pago recibirán por el haber, el complemento ($22.207) y el bono: $182.920.

Con informacion de Todo Noticias.