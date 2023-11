Milett Figueroa respondió si le molesta la diferencia de edad con Marcelo Tinelli, quien le lleva 32 años

Este jueves, Milett Figueroa estuvo como invitada en Noche al Dente (América). Allí, el conductor, Fernando Dente, le hizo un ping-pong de preguntas por sí o por no y, como era de esperarse, le consultó sobre su relación con Marcelo Tinelli.

“Por sí o por no, ¿para el amor no hay edad?”, le consultó el presentador. La modelo peruana se sinceró y habló por primera vez de la diferencia de edad de 32 años que se llevan con “El Cabezón”: “No, eso creo que no. Ya a estas alturas del partido andar preguntando la edad...”.

“A mí, la verdad que no me afecta... ni fu, ni fa”, lanzó. “Nunca fue un tema”, le dijo Dente. La participante del Bailando 2023 le respondió con un contundente “no”.

Fuente: TN