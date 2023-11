La Cámara Nacional Electoral afirmó que las versiones sobre fraude “son absolutamente infundadas”

A menos de 24 horas de que comience la votación en el balotaje 2023, instancia en la que este domingo se definirá al próximo Presidente de Argentina, y en la previa al encuentro con los apoderados de los candidatos Javier Milei y Sergio Massa para bajar la tensión tras las denuncias de fraude, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) minimizaron estas versiones que comenzaron a circular en los últimos días. Y en referencia a la presentación de La Libertad Avanza por supuestas irregularidades de cara a la segunda vuelta, aseguraron que esas acusaciones son “absolutamente infundadas”.

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la CNE, se manifestó en relación a la presentación realizada días atrás desde el espacio liderado por Javier Milei, en la que LLA apunta contra la Gendarmería Nacional por su supuesta participación en la organización de un “fraude colosal”. El funcionario le restó importancia a esta denuncia. “Son versiones absolutamente infundadas, porque ni siquiera en las redes las acompañan con argumentos, pero que generan este clima que intenta ser de desconfianza”, opinó esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“Pero mostrando cómo son los procedimientos, cuáles son los datos del escrutinio provisorio y definitivo, los procedimientos de repliegue de las urnas y los procedimientos de cada uno de los sujetos, la verdad es que hasta el momento se ha disipado. Y no existe ninguna denuncia ni ningún hecho que justifique esa preocupación”, agregó, contundente, el representante de la CNE.

De todos modos, para disipar dudas y evitar que se cree de modo infundado un sentimiento de desconfianza ante el escrutinio de los votos, el organismo convocó para este sábado al mediodía a los apoderados de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria para apaciguar los ánimos luego de las denuncias y advertencias por un eventual fraude en el balotaje presidencial.

En representación de los libertarios están convocados Karina Milei, hermana del candidato, y Santiago Viola. Por parte del peronismo fue citado el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Los tres apoderados se reunirán con los miembros integrantes de la CNE, Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, para “bajar el tenor” de la discusión y trabajar “por la transparencia de las elecciones”.

Según detallaron fuentes del oficialismo, la reunión fue convocada inicialmente para este viernes pero sin la presencia de Karina Milei. Dado que la denuncia por irregularidades y las advertencias sobre presuntas maniobras fraudulentas de la Gendarmería había sido presentada por ella, Olmos se negó a participar si no asistía.

Ante este planteo, el encuentro se reprogramó para hoy por la tarde, una vez que la hermana de Milei regresara de Córdoba.

En tanto, este viernes el propio Viola se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Py y relativizó ante la Justicia la denuncia de fraude, al aclarar que se trató de una presentación. Además, pidió que se extremen los recaudos para el balotaje y presentó copias de capturas de redes sociales en las que se basó su denuncia y dos notas periodísticas.

“Fue una presentación, no una denuncia, a fin de que se extremen los recaudos para que las elecciones se desarrollen con la mayor transparencia posible. Confiamos que con la presentación se van a tomar mayores recaudos que van a ayudar a que todo se desarrolle con transparencia y legalidad. Esa es nuestra intención”, dijo Viola en diálogo con la prensa tras declarar ante el fiscal electoral nacional, Ramiro González, en la causa que se inició a instancias de la jueza María Servini. También estaba citada Karina Milei, también apoderada del partido y hermana del candidato, pero no se presentó por su viaje a Córdoba en donde la agrupación cerró la campaña y porque no tiene más información para agregar.

