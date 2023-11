En qué lugar nació el amor entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel confirmaron su romance hace poco más de un mes. Si bien se rumoreaba que estaban juntos, ahora es oficial y sus fanáticos explotaron de alegría. En diálogo con Socios del Espectáculo, la modelo dio detalles de su noviazgo con el actor.

Adrián Pallares fue el encargado de leer los mensajes que le mandó la ex de Marcelo Tinelli: “Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona. Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses”.

Paula Varela aportó la información que le dio a ella y contó cómo se conocieron Guillermina y Joaquín: “El la fue a ver al teatro en algún momento, bajó a camarines a saludar y ahí como que se dio el linkeo".



"Recordemos que en este último tiempo Guillermina tuvo una gira muy exitosa con la pieza teatral Treinta y nueve escalones, con Facundo Arana entre muchos otros actores. Ella estuvo muy metida en el ambiente teatral desde el verano", sumó.

Además de Valdés, Furriel se pronunció al respecto: "Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores".



"He estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses", sostuvo.

Y agregó: "Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”.



“Cuando empecé a trabajar ya tenía algunas herramientas y supe que era un lugar en el que no me quería meter. Lo pude sostener porque siempre fui claro, consecuente y no tuve contradicciones. Para que funcione mi vida fuera de la ficción, necesitaba intimidad”, cerró y mostró imágenes de su luna de miel en Estados Unidos.

Fuente: Paparazzi