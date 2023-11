Susana Giménez se enojó cuando le preguntaron por la situación económica del país: “No me hagas calentar”

Aunque Susana Giménez pasa la mayor parte de sus días en Uruguay, viajó a la Argentina para votar en el balotaje 2023. Como siempre, la conductora estuvo charlando con la prensa y aseguró que espera que, más allá del ganador de esta jornada, el país pueda salir adelante.



“Estoy esperanzada como todos los argentinos. Esperemos que este país maravilloso, rico y poderoso vuelva a ser lo que era. Hay que bajar los impuestos, pensar en la gente, poner cloacas y agua. Yo creo que gane quien gane lo tiene que hacer. En el siglo 21 la gente no puede no tener cloacas ni agua. No es normal. Y no me hagas calentar”, comentó en diálogo con TN.

Después de votar, Susana aseguró que la decisión fue muy sencilla porque son solo dos candidatos: “No me costó nada. Yo estoy contenta si la Argentina levanta. Eso es lo que me pone feliz”. Además, la figura adelantó que la semana que viene realizará un viaje internacional: “El jueves me voy a Estados Unidos por el Martín Fierro Latino”.

Con respecto a su futuro laboral, la conductora televisiva reveló que tiene planeado un viaje a México muy pronto para llevar adelante las grabaciones de LOL, un programa de humor. “Ya tengo el contrato firmado”, contó.



Qué había dicho Susana Giménez en las elecciones de octubre

“Yo no quiero meterme en política, porque ya todo el mundo sabe lo que pienso”, aseguró al ser consultada sobre lo que esperaba de esta jornada. Después de hablar de su apoyo a Patricia Bullrich, hizo un fuerte pedido: “La reflexión es que solo quiero que Dios se acuerde de este país, uno de los más ricos del mundo, tenemos todo. Está lleno de litio, que es lo que en este momento busca el mundo”.

“Mi deseo es que salgamos todos de este horror. Me gustaría que la gente pueda trabajar, comer, que los empleados que se han jubilado tengan lo justo. Que no vaya un viejito a comprar un pedacito de bife y todos nos pongamos a llorar en casa con la tele”, agregó sobre la situación económica y social del país.

Cuando le preguntaron si volvería a vivir a la Argentina, aseguró: “Sí, lo haría, pero tienen que cambiar muchas cosas. No te pueden sacar el 60% de lo que ganás, yo laburé toda la vida para ser vieja y pasarla bien, no para ser pobre”.

El desesperado pedido de Susana Giménez para volver a vivir en la Argentina: “Que se vayan los K”

En un mano a mano con Rodrigo Lussich para Socios del espectáculo (eltrece), la diva expresó su deseo de volver a vivir en la Argentina. “¿Vas a volver a vivir a Buenos Aires o no?”, le preguntó el conductor del programa de chimentos. La conductora respondió afirmativamente, muy segura. El periodista quiso saber más y le consultó: “¿De qué depende?”. Sin titubear, la rubia lanzó: “De que se vayan los K, ahí sí me mudo”.

Lussich buscó obtener más información sobre el tema, pero Susana lo frenó: “No quiero hablar de política”. “Yo vuelvo a la Argentina, es mi país y me encantaría. Igual vengo todos los fines de semana porque si no los perros se mueren”, sumó.

Respecto a las críticas de las personas que le remarcan que hizo su carrera en la Argentina, la diva de los teléfonos disparó: “¿Qué tiene que ver? Yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina, es mi país y lo amo y yo se que la gente me ama, me escucha y yo los adoro”.

Por último, explicó que lo que más le molesta del país es la cuestión impositiva: “No estoy de acuerdo con cierta política. No estoy de acuerdo con que me saquen casi el setenta por ciento de lo que gano”.

