Se terminó el "curro" de los políticos: Milei dijo que buscará privatizar YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam

El presidente electo, Javier Milei, dijo que buscará privatizar YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam. Luego de su victoria, el libertario encabezó un raid de entrevistas radiales, donde definió -entre otras cuestiones- su deseo de vender empresas estatales. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, aseguró, y anticipó que viajará a Estados Unidos y a Israel antes de asumir la presidencia.



“A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor [Axel] Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió... Evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla” consideró, y precisó: “En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

En esta línea, Milei evaluó un cambio en las tarifas energéticas. “Creemos que hay que recomponer, pero que el ajuste sea pagado por el Estado en términos de reducciones impositivas o mecanismos de rediseño de impuestos para que beneficien el flujo de fondos de compañía y para que el impacto en precio sea minimizado”, definió.

En diálogo con radio Mitre, el mandatario electo fue consultado por el futuro de la TV Pública. “Nosotros consideramos que la TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda”, definió, y aseguró: “El 75% que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas practicas de tener un ministerio de propaganda”.





Luego de su victoria, Milei contó esta mañana que recibió mensajes de felicitaciones de mandatarios de distintos países, pero en particular destacó la comunicación con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. “A las 4.30 de la madrugada hablé con Lacalle Pou, que estaba en la Muralla China. Fue una charla verdaderamente formidable”, señaló.



En lo que han sido una serie de cortocircuitos diplomáticos entre Uruguay y la Argentina, el libertario destacó que buscará recomponer la fluidez del vínculo. “Lacalle Pou me invitó para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que resolver, y dado que tenemos mucha afinidad, lo vamos a resolver asado mediante”, dijo.



Sobre su viaje programado para “los próximos días” hacia Estados Unidos e Israel, Milei destacó que será una “experiencia espiritual”.

Futuro gabinete

Al evaluar el futuro armado de su Gabinete nacional, que ratificó que será de ocho ministerios, el presidente electo confirmó que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona pasará a ocupar el rol de ministro de Justicia. Carolina Píparo, en tanto, será la titular de la Anses. “Vamos a sorprender con el equipo que estamos armando; estamos integrando a especialistas de diversos espacios pero con convicción de cambiar a la Argentina hacia las ideas de la libertad. Los más talentosos van a estar dentro, no importa de dónde vengan, lo que importa es resolver los problemas de los argentinos, dijo.



Milei también reconoció que propondrá una figura para ser miembro de la Corte Suprema. “Lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con mi ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarano y con la Corte, que sea algo consensuado”, dijo.

Puntualmente, al enfocarse en su ministro de Economía, el libertario dijo que tenía planeado anunciarlo hoy, pero que las declaraciones de Massa de anoche y la incertidumbre sobre su futuro demoraron el anticipo. “Yo tenía un plan para anunciarlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa de culparnos por cosas tomadas por el actual gobierno, esto de que me van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir”, argumentó, y subrayó: “Es una canallada. Nos están responsabilizando de lo que lo va a pasar cuando esto es responsabilidad de estos cuatro años de desgobierno; no me pueden achacar algo que no empecé”.

Sin dar precisiones, no obstantes, Milei definió a figuras que podrían ser titulares del Palacio de Hacienda. “Sturzenegger es una persona que yo admiro; [Luis] Caputo trabaja excelentemente bien y tengo un gran respeto profesional y humano, lo tendría en mi equipo; Laspina es alguien con quien podría hablar, de hecho somos compañeros en la Cámara [de Diputados]”, evaluó. “Algunos puestos clave todavía decidimos mantenerlos en reserva”, sumó.



Además, el libertario aseguró tener decidido quién será la persona a cargo de la AFIP, aunque se negó a dar el nombre por ahora. Así, anticipó que en su gobierno habrá una reforma fiscal, pero no dio más detalles al respecto. “Tenemos que apuntar a un acuerdo con la provincias para recortar impuestos. Esa reforma está diseñada”, indicó.

En extensas entrevistas, Milei también descartó de plano privatizar la educación y la salud. “Son dependencias de la provincias”, definió, y subrayó: “Sigo adelante con los vouchers, pero primero hay que racionalizar otras cuestiones, no es algo que esté en la agenda hoy”.



Críticas a Massa

Más temprano, Milei analizó su contundente victoria sobre Sergio Massa en el balotaje. “Consideramos que después de 100 años de decadencia el sistema colapsa, a punto tal que la elección termina siendo ganada por un outsider. Están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión en la historia y terminar con esta decadencia”, aseguró. “Me parece que es una irresponsabilidad enorme ante la grave situación económica borrarse. Debería hacerse cargo del desastre que ha hecho en el plano fiscal, en el monetario”, agregó, en referencia al candidato del oficialismo.

En declaraciones a radio Continental, Milei dijo que el país está inmerso en una “delicada situación macroeconómica” y habló de los “desmanes” hechos por el ministro de Economía con sus políticas. “Tiró toda la carne al asador y como no le funcionó, dejó la bomba y se fue”, apuntó el mandatario electo.

Para Milei, las declaraciones que hizo ayer Massa tras reconocer la victoria del libertario, donde le dijo que debía ahora hacerse cargo, “es otro acto muy inmaduro institucionalmente después de todos los desastres causados por el Gobierno echarle la culpa al que sigue, es algo increíble”. Antes de ese discurso del candidato de Unión por la Patria, ambos habían tenido una conversación telefónica donde le reconocía el triunfo.

Respecto de la comunicación que tuvo con el presidente saliente Alberto Fernández, Milei dijo que tuvieron una charla en la que el mandatario lo felicitó y lo invitó a reunirse - en principio sería hoy el encuentro - para que la transición sea lo más ordenada posible “y, de esa manera, minimizar los daños sobre la población por lo que puede estar pasando en los mercados”.

“Es algo bastante raro que un libertario logre participar en un proceso eleccionario y mucho más raro es que logre ganar”, reconoció el presidente electo desde el hotel Libertador, donde está alojado hace un tiempo. “Es algo nuevo. Somos un outsider que salimos de las grandes estructuras establecidas. Es una doble combinación que no existe en el mundo”, agregó.

Con información de La Nación