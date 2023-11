¿Qué va a pasar con Bienes Personales y las retenciones con Milei?

Mientras circulan nombres de posibles titulares de la AFIP y se desmienten a las dos horas, los tributaristas hacen sus apuestas sobre cuáles serán las primeras medidas impositivas del presidente electo Javier Milei, y palpitan la posibilidad de un blanqueo generoso.

La primera medida que se espera de la gestión impositiva de Milei es "un blanqueo amplio y accesible, comentó Guillermo Pérez, del Grupo GNP.

Qué medidas impositivas se esperan en el gobierno de Milei

Pérez enumeró las siguientes pistas sobre las que hacen sus cálculos los tributaristas, al tratar de saber qué les depara el gobierno de Milei:

1. No va a aumentar impuestos.

Al respecto, Gabriel Hermida, de Auren, precisa que Milei plantea un ajuste fiscal lo más rápido posible, del 15% que sería dividido en recortes en:

* Obra pública 3%

* ATN (transferencias discrecionales a las provincias 5%

* Subsidios económicos (al transporte, por ejemplo) 5%

* Empresas públicas 1%

* Jubilaciones de privilegio 1%

2. Dará señales eliminando ciertos impuestos de baja recaudación fiscal que dañan la confianza inversora.

3. Atacará más el gasto, sobre todo el político (en lo inmediato) más que modificar los impuestos.

4. Cuando pueda modificar impuestos, va a ser para morigerarlos.

¿Milei puede eliminar las retenciones?

En los estudios circuló un memo del sector de Milei que supedita la eliminación de impuestos a la baja del gasto, tal como sigue, según publicó Tributum.news:

Reducción de impuestos: una vez reducido el gasto público, bajaremos impuestos con la intención de eliminar 90% de los impuestos actuales que sólo tienen un impacto del 2% del PBI en términos de recaudación, pero entorpecen el funcionamiento de la economía.

En este marco, Hermida considera que Milei eliminará los Derechos de Exportación en un proceso de 24 meses o menos, e inicialmente tomará el pago de retenciones a cuenta parcial de Impuesto a las Ganancias y de otros impuestos nacionales.

Qué pasará con el Impuesto sobre los Bienes Personales

Entre los impuestos que eliminará o reducirá Milei, de entre la maraña impositiva de baja recaudación y que desalienta la inversión, Pérez también apunto a Bienes Personales.

Hermida adelantó que Milei reducirá las alícuotas aplicables en materia del Impuesto sobre los Bienes Personales, sin realizar discriminación alguna por la ubicación de los activos.

"Lo intento hacer Macri. El gobierno actual lo llevó al doble para los bienes que están en el exterior", recordó.

Milei propone no discrimarlos. Poner Impuesto a los Bienes Personales como hay en todo el mundo con valores más altos y la misma tasa para todo tipo de bienes gravados nacionales o que tienen en el extranjero, resumió.

¿Puede haber desgravaciones en Ganancias para las inversiones?

Para Hermida, Milei podría no gravar la reinversión de utilidades con el Impuesto a las Ganancias, siguiendo los ejemplos de Brasil.

Brasil no grava la reinversión de utilidades con el impuesto a la renta brasilero si la empresa reinvierte las utilidades, afirmó, y relató que Bélgica incluso está más de avanzada aún. No solo no grava la reinversión de utilidades, sino que además le reconoce una tasa de interés a esa reinversión de utilidades que no está gravada.

Los expertos también hablan de la necesidad de eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos, pero esto es imposible sin un acuerdo con las provincias, y los intentos de pactos federales vienen fracasando en todos los gobiernos.

"Argentina tiene una tasa de presión tributaria del 106% de la utilidad que tiene una empresa si sumas todos los impuestos que paga. En definitiva, el socio de una empresa es el Estado, el socio mayoritario, y se lleva más del 100%", advirtió Hermida.

Quiénes rechazaron el nombramiento a la AFIP

Este domingo, mientras se conocía el triunfo de La Libertad Avanza, sonó como futuro señor AFIP Andrés Edelstein, ex subsecretario de Ingresos Públicos de Mauricio Macri, pero si bien Milei le ofreció el cargo de titular de la AFIP, este tributarista declinó la posibilidad de sumarse al nuevo gobierno, según pudo confirmar iProfesional.

El lunes, en cambio, recorrió los estudios de tributaristas el nombre Matías Olivero Vila, ex Bruchou & De Diego y presidente de la ONG Lógica, que batalla por la transparencia de los impuestos en el ticket de compra y logró que todos los candidatos a la Presidencia firmaran un compromiso en ese sentido. Dos horas después de que comenzara el rumor, el experto negó esta versión en diálogo con este medio.

Luego se lanzó el nombre del ex candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, quien también dijo a iProfesional que "me debo una charla con Javier todavía, pero a mí nadie me hizo un ofrecimiento".

Por último, el hecho de que Santiago Montoya, ex mediático jefe de la ARBA durante una parte del gobierno de Néstor Kirchner, se acercó al búnker de Milei el domingo a la noche, lo puso al tope de los rumores, los que este medio pudo desmentir por la noche.

Lo cierto es que a la tarde Milei dijo que no informaría más nombres de futuros funcionarios, y el nombre del señor AFIP quedó a la espera de definiciones.

* Para www.iprofesional.com