El Polaco y Banda XXI se cruzaron por el “robo” de una canción

Un inesperado cruce en redes sociales llamó la atención del público cuartetero. El Polaco y Lucho de Banda XXI se acusaron mutuamente por el robo de una canción y se dijeron de todo vía Instagram.

El cuartetero aseguró que todo comenzó en su último viaje a Buenos Aires: "Apareció este personaje que le dicen el Polaco. Cayó como con diez amigos y un par de músicos de su banda. Lo recibimos de la mejor manera en el camarín. Charlamos un rato, pero por compromiso. Se hacía la estrella. Qué tipo raro".

Lucho contó que mientras tarareaba una nueva canción al director de la banda notó que el cumbiero grabó desde su celular. "Este flaco me la robó, grabó sin que yo me diera cuenta y lo más triste es que yo no la registré. Pero tengo pruebas de que esa canción es mía y lo voy a denunciar por todos lados. Para que se enteren de lo garca que es. Estoy desilusionado", concluyó.

El Polaco no se quedó callado y le contestó. Dijo que la situación fue exactamente al revés: "El que me cagó la canción es él. Resulta que hace un mes lo fui a ver a un show. Me pidió por favor que vaya y yo tan ingenuo e idiota le mostré una canción, y me la cagó (sic)".

El cruce de los músicos pareció sospechoso a más de un bailarín. Hace una semana el cantante bonaerense confirmó en Luzu TV que este próximo viernes 24 de noviembre estrenará un tema con Banda XXI. La teoría de que la pelea de en redes es parte de la promoción del próximo lanzamiento se confirmo posteriormente con la publicación de un adelanto en el cual participó Yanina Latorre.

Fuente: Pronto