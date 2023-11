Jorgelina Cardoso habló del rumor sobre la supuesta infidelidad de Ángel Di María y fue letal

Jorgelina Cardoso dio de que hablar en Twitter cuando se viralizaron unos supuestos chats con una seguidora en la que aseguraba que estaba al tanto de los affaires que tenía su marido, Ángel Di María, en fiestas organizadas por la Selección argentina. En medio de un sinfín de rumores sobre las modelos invitadas a estos eventos y los jugadores que estarían involucrados en el escándalo, la rosarina se comunicó con Estefi Berardi y fue contundente.



Al aire de Mañanísima (eltrece), la panelista recordó los presuntos chats filtrados entre Jorgelina Cardoso y una fan. “Una seguidora le mandó un mensaje diciendo que supuestamente ‘Di María había estado a los besos con unos gatos en la partuza’. Entonces Jorgelina le contesta ‘jajaja sí, era su permitido’”, explicó. La conversación no terminó ahí y la rosarina incluso le agradeció por el gesto: “Gracias por preocuparte. No sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme de esto”.



El intercambio de mensajes fue tan sorprendente que Estefi Berardi decidió consultarle por la veracidad de estos chats a la esposa de Di María y conocer su opinión al respecto de los rumores que circulan en torno a su marido y compañeros de Selección. “Es real”, aseguró Jorgelina Cardoso en contacto con la panelista.

“Soy yo la que respondió ese chat tomándoles el pelo a todas las niñas que están aburridas”, sentenció la rosarina, admitiendo que su respuesta fue irónica y que no cree en las versiones de esta seguidora. Por su parte, Estefi Berardi reconoció su sentido del humor y le comentó: “Ah, te divertiste un rato”.



Una modelo contó los requisitos para ingresar a una fiesta VIP tras el partido de la Selección argentina

La modelo Carmela Castro Ruiz compartió en sus redes sociales la propuesta que le llegó para trabajar en un evento que estaban organizando después del partido de la Selección argentina contra Uruguay. En sus historias de Instagram, la influencer mostró el mensaje y no ocultó su indignación cuando comentó uno de los requisitos que le pedían para asistir.

“Me mandaron esto hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche)”, escribió la joven acompañando la imagen de su chat de WhatsApp. En el texto en cuestión se leía: “ARGENTINA Evento: Post partido selección. Necesito models finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500″.



Acto seguido, la influencer contó que decidió no ir al evento por una de las exigencias a la hora de ingresar al lugar. “Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles”, disparó.

En otra historia, la conductora mostró que no fue la única a la que le llegó la invitación: “Todas las modelos colegas respondiéndome la story diciendo que a ellas también les mandaron el mismo mensaje”.



Además, contó que cuando vio el mensaje se lo reenvió a varios amigos y mostró las capturas: “Yo cuando me llegan cosas así se los mando a todo mi alrededor, como verán”. Entre los WhatsApp destacó la respuesta que le dio su papá. “Lo de la Selección es medio...”, comentó el hombre. Ella, para dejarlo tranquilo, respondió: “Pá, ni en pe... lo hago”.

Horas después de haber hecho la publicación, Carmela se mostró sorprendida por la repercusión de sus dichos, que terminaron replicados en la cuenta de Instagram de Gossipeame. “Pobre ilusa yo... el ‘dará qué hablar’ era dentro de la comunidad, no para que me suban otras páginas toda demacrada con el makeup corrido... Pero bueno, soy esto”, aseguró la joven en sus historias.

Fuente: TN Show