Facundo Moyano liquidó a la CGT: «Dicen que no van a dar un paso atrás, pero nunca dieron un paso adelante»

Facundo Moyano reapareció y fue muy fuerte contra el peronismo y la CGT. El hijo del histórico gremialista aseguró que Javier Milei consiguió el triunfo por dar un debate que nadie más se animó. En ese sentido, el referente sindical de los peajes llamó a un recapacitación del peronismo y hasta pidió una renovación de nombres con algunas salidas.

El ex legislador admitió que el presidente electo fue quien puso en discusión lo que los demás partidos no hicieron: «Por no dar el debate, se perdió. Y por eso me fui, porque quise dar el debate y me decían ‘no, esto no’. No se animaron a hablar de una reforma laboral. La multas, los abogados, los laborales, ¿no hay que discutir eso?», indicó en A24.

A pesar de tener una fuerte vinculación familiar con la Confederación General del Trabajo, Facundo Moyano disparó: «Yo no digo discutir para sacar derechos. La otra vez vi que la CGT decía ‘ni un paso atrás’. ¿Y cuándo diste un paso adelante, hermano? Tenemos que empezar a discutir las cosas reales porque sino después te las discute Milei».

En lo que tiene que ver con Javier Milei, el sindicalista se mostró cercano a algunas propuestas, mientras que siguió con los embates hacia el peronismo: «Coincido en muchos aspectos en la crítica. El pseudoprogresismo está matando al peronismo. Ahora la gente votó otra cosa y dicen ‘no, el pueblo se derechizó'», subrayó

«Hubo una coalición de Gobierno que nunca estuvieron de acuerdo en nada. Tenemos que dar el debate de cuál es el sujeto político del peronismo. El problema es que muchos dirigentes que se declaman peronistas tienen resultados pésimos. Es el resultado el que determina«, añadió en diálogo con Esteban Trebucq.

Finalmente, Facundo Moyano vio en el gobernador de la provincia de Buenos Aires un buen candidato para ser referente de la oposición ante una administración de Javier Milei: «Si no somos sinceros con nosotros mismos no podemos ser sinceros con los demás. Yo a Kicillof lo banco, pero se tiene que peronizar. Él se crió con el manifiesto comunista«, cerró.

Con información de www.elintransigente.com