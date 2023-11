A qué precio puede llegar el dólar libre una vez que Milei asuma la presidencia: el pálpito del mercado

La llegada de Luis "Toto" Caputo le resuelve los problemas al sistema financiero argentino, con la salida de Emilio Ocampo como candidato a presidente del Banco Central, los fundamentalistas de la dolarización y la eliminación del Banco Central quedan fuera de carrera. Quedarán los títulos como piezas de marketing de una campaña política exitosa.

Los problemas financieros buscarán sortearse con deuda, esto no es malo en sí mismo, pero podría ser un error, si luego de tomar la deuda no logramos superávit fiscal, y el PBI comienza a crecer.

Con Ocampo afuera y Caputo adentro, hay fiesta de bonos y acciones

La economía financiera es un jolgorio, los títulos públicos y las acciones están en franco ascenso y no parece que detengan la mejora a corto plazo. Se compró con el rumor de que podría ganar Javier Milei, la toma de ganancias sobrevendrá después que asuma y se conozca su verdadero plan de gobierno, hay que vender con la noticia.

En él mientras tanto se tejen miles de conjeturas, que están llevando a la economía a un ajuste de precios insospechado. Los precios cuidados quedaron atrás, y muchas empresas aprovecharon para ajustar lo que no se pudo bajo el gobierno de Alberto Fernández, cuidado con el índice de inflación de noviembre.

En resumen, la economía ligada a lo financiero está pasando por su mejor momento, la imagen internacional del presidente electo es la mejor, lo que viene para el mercado es inmejorable. Si los bonos AL30 llegan a cotizar por encima de u$s40,0 estaremos a un paso de poder armar una línea de financiamiento con garantía de títulos públicos, eso le dará espacio a que ingresen dólares, esa será la piedra fundamental para ir resolviendo el problema de las Leliq y el paso previo al levantamiento del cepo cambiario.

¿Cuántos dólares necesita Milei para lograr el equilibrio fiscal?

Para poder cerrar el círculo de la felicidad, el Gobierno debería lograr equilibrio fiscal, para ello necesitaría generar un ahorro presupuestario de u$s18.000 millones aproximadamente, eso le traerá consecuencias nocivas para la economía real. Para compensar este mal trago sería necesario un generoso blanqueo de capitales, con el fin de que emerja el ahorro de los argentinos, y esto se transforme en inversión tratando de compensar la caída de la actividad económica que nos va a generar el ajuste presupuestario.

La economía real no cuenta con información precisa de lo que viene en la economía a futuro, muchos agentes económicos han comenzado a imaginar un tipo de cambio muy alto, y esto ha generado que muchos precios en la economía se hayan escapado a la suba, crecieron tanto que no están al alcance del consumidor lo que podría precipitar una recesión económica.

Es muy importante que el equipo del presidente electo comunique qué va a realizar en materia económica, de lo contrario los precios pueden tomar rumbos no deseados y generar una suba inflacionaria que no estaba en los papeles.

Otro tema no menor es la economía de las provincias y municipios, en diciembre hay que pagar el medio aguinaldo y muchos estados subnacionales no tienen liquidez para enfrentar estos compromisos. En el mercado se observa una caída de ingresos de los consumidores, con un aumento considerable en los precios de bienes y servicios. No hay que descartar que algunos gobiernos provinciales recurran a las cuasimonedas sino se destraba la tensión con el gobierno nacional, que pretende bajar los envíos de fondos a las provincias.

El dólar es siempre el dólar

En el mercado el dólar futuro noviembre se ubica en $789, el dólar de exportación hoy se ubica en $650, el dólar que regirá en la nueva administración seguramente no estará por encima de $789 y tampoco por debajo de $650, la novedad es que seguramente habrá un dólar para la exportación e importación, algo muy saludable porque haría revivir al mercado de futuros de dólar.

Los dólares alternativos volverán a una brecha del 100%, por ende, creemos que el precio se ubicaría en torno de los $1.300/$1.500 para fin de año. Nos inclinamos por pensar que estará más cerca de los $1.300.

Conclusiones

* El presidente electo nos mintió cuando decía que tenía un equipo estudiando los problemas económicos hace un año atrás, eligió al ministro en los 10 metros finales, y a quienes lo acompañaron desde sus comienzos les dio vacaciones. En la Libertad Avanza, Emilio Ocampo había sido confirmado como futuro presidente del Banco Central para cerrarlo, y lo bajaron antes que abriera la puerta para ingresar.

* El equipo de ministros de Maurico Macri se hace fuerte en el gabinete de Javier Milei, es una buena noticia para los mercados, que siguen creciendo en precios.

* La llegada de Luis "Toto" Caputo empuja a la suba a las cotizaciones de las acciones bancarias en bolsa, el resto está en toma de ganancias. Los bonos lucen agotados, pero creemos que antes que asuma Javier Milei como presidente tendrán otro rally alcista. La semana próxima con los mercados americanos activos, podríamos ver renovadas subas en bonos y acciones.

* El dólar mayorista espera una fuerte suba desde el 10 de diciembre en adelante, mientras que los dólares alternativos tendrán una brecha del 100%, al menos hasta que Argentina reciba dólares genuinos de la cosecha de soja y maíz a partir de abril 2024.

* Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, cambia la forma de hacer negocios, una economía que mirará con más atención la salida exportadora, y tendrá más complicada la economía doméstica. Los activos financieros seguirán a la suba. La economía real espera una dura recesión. Así son los planes de ajuste, habrá que estudiar como pararse ante el nuevo escenario económico.

* Para www.iprofesional.com