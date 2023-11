Luis Miguel y Marcela Basteri: se conoció el resultado del ADN de la posible madre del Rey Sol

Después de años de especulaciones, la Justicia ordenó realizar elexamen de ADN a una mujer internada en un hospital neuropsiquiátrico, quien creen podría ser Marcela Basteri, la madre desaparecida de Luis Miguel. Tras pasar el periodo de tiempo correspondiente, en "El Run Run del espectáculo", por Crónica HD, se indagó sobre el resultado.

Se conoció el resultado del ADN de quien podría ser la madre de Luis Miguel



Los conductores Lio Pecoraro y Fer Piaggio retomaron la información brindada, en las últimas horas, por el periodista Luis Ventura que reveló detalles de la prueba anunciada por el ente jurídico: "La información obtenida resulta insuficiente para valorar el peso probatorio de la hipótesis de existencia de vínculo biológico entre la Sra. Honorina Montes García respecto de Flavia Carla Basteri e Ivana Analía Basteri".



"No concluyente", dictaminó la Justicia sobre el resultado de ADN a quien consideraron la madre del "Sol de México". "Lo que yo tengo entendido, es que la mujer es española y que nadie tiene que ver, porque no concuerda el idioma, la edad, los parientes, con Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel", afirmó Pecoraro.

El dictamen de la Justicia sobre el ADN a quien podría ser la madre de Luis Miguel. (América TV)

Además, la panelista Adriana Aguirre agregó: "Sobre todo, no concuerda el ADN. Hace un año y medio que anticiparon que no era", y Piaggio retrucó: "Hace más de tres años que dijimos que no era la madre". Por otra parte, "LuisMi" no lanzó ningún comunicado en su cuenta de Instagram u otros medios hasta el momento.

Ventura, tiempo atrás, en "Secretos Verdaderos" develó el documento que comunicó la orden judicial de realizar la prueba de ADN a la mujer internada: "La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordena que se proceda -con carácter urgente- a la extracción de ADN y/o material genético de la señora 'H', Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri".

Fuente: Diario Show